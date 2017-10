Die Philadelphia Flyers mit dem Villacher Michael Raffl feierten gegen die Washington Capitals einen 8:2(2:1,3:1;3:0)-Heimsieg. Im 6. NHL-Saisonspiel trafen Sean Couturier (7./49.), Scott Laughton (18./48.), Wayne Simmonds (23.), Claude Giroux (30./55.) und Valtteri Filppula (37.). Die zwei Gegentore erzielten Jakub Vrana (9.) und Nicklas Backstrom (30.). Der Stürmer Raffl war 8,30 Minuten am Eis.

Die New York Rangers mit dem ebenfalls aus Villach stammenden Stürmer Michael Grabner kassierten indes gegen die New Jersey Devils eine 2:3(0:0,1:2,1:1)-Heimniederlage. Den Siegestreffer erzielte Drew Stafford (41.). Zuvor trafen Adam Henrique (30.) und Miles Wood (36.) für die Devils, Rick Nash (25.) für die Rangers. Kevin Shattenkirk konnte mit einem Tor in der 59. Minute den Rückstand der Rangers noch verringern. Grabner war 12,10 Minuten im Einsatz.

Für Thomas Vanek hat es in der Nacht auf Sonntag kein Erfolgserlebnis in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gegeben. Der österreichische Stürmer musste sich mit seinen Vancouver Canucks auf eigenem Eis den Calgary Flames mit 2:5 geschlagen geben. Vanek, der 14:42 Minuten auf dem Eis stand, war an beiden Toren seines Teams unbeteiligt. (APA)