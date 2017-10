Innsbruck — Das „Monster-Wochenende" hinterließ auch bei den Haien Spuren. Nachdem die Innsbrucker Vorjahresmeister und Rekord-Team Vienna Capitals lange Paroli bieten konnten, setzte es am Samstagabend doch noch eine 3:5-Niederlage. Die Wiener sind mittlerweile saisonübergreifend seit 24 Spielen (Sonntag - 5:2 beim KAC) unbesiegt. Und die Tiroler? Die standen nach der Heimniederlage gegen Villach zum zweiten Mal in Folge mit leeren Händen da. Ein Knackpunkt?

Nicht für Rob Pallin. Der Trainerfuchs des HCI schaffte es, auf der nächtlichen Busfahrt nach Ungarn und in den wenigen Stunden vor Anpfiff der Partie gegen Schlusslicht Fehervar, seine Jungs wieder aufzubauen. Auch personell reagierte der US-Amerikaner und rotierte am Sonntag Rene Swette ins Tor. Der 4:2-Sieg geriet dennoch zur Zitterpartie: David Gilbert (14.) brachte Fehervar früh in Führung. Der HCI machte zwar über weite Strecken das Spiel, leistete sich aber vor Ende des Drittel zu viele Strafen (Schennach, Lindner, Clark) und es ging mit einem 0:1 in die Drittelpause.

Auch im zweiten Drittel blieben die Haie am Drücker und belohnten sich nach 26 Minuten mit dem Ausgleich. Clark traf nach Assist von Yogan zum 1:1-Ausgleich, ehe das zweite Drittel ohne weiteren Treffer zu Ende ging. Das Spiel war weiter geprägt von vielen Überzahlspielen der Ungarn, doch die Haie-Abwehr ließ keinen einzigen Powerplaytreffer zu.

Drei HCI-Tore im Schlussdrittel

Zur Sache ging es im Schlussdrittel. Die zweite Linie der Innsbrucker kombinierte nun andersherum: Clark spielte auf Yogan und der vollendete zur 2:1-Führung. Es war der Auftakt eines Schlussfeuerwerks: Hunter Bishop (55.) eroberte den Puck und erzielte das 3:1. Latendresse (58.) verkürzte noch auf 2:3, ehe John Lammers (60.) den Puck ins leere Tor schob und den 4:2-Sieg fixierte.

Bewährt habe sich auch Neuzugang Morten Poulsen (DEN). „Er hat großartige Minuten gezeigt. Er ist ein Führungsspieler", lobte Coach Pallin den 29-Jährigen als einen wichtigen Baustein zum Sieg. „Wir haben durch unser Kämpferherz gewonnen. Eigentlich wollten wir zwei Siege, aber die drei Punkte nehmen wir mit", meinte Pallin abschließend. Die Innsbrucker bleiben Tabellenvierter — ein bequemer Polster auf der 700 Kilometer langen Rückfahrt aus Ungarn.

Weiter nicht auf Touren kommt indes Red Bull Salzburg. Die Bullen kassierte mit einem 3:5 in Dornbirn die vierte Niederlage in Folge und rutschten auf den vorletzten Tabellenplatz ab. (ben)