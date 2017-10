Wie haben Sie den Ausgang der für Sie wohl sehr enttäuschenden Volksabstimmung erlebt?

Stoss: Mich erwischte die Nachricht in Bangkok, wo ich am Sonntag war, kalt. Ich rechnete mit 55 Prozent Pro-Stimmen bei hoher Wahlbeteiligung. Das Unterinntal hat aber völlig ausgelassen, in Innsbruck hätte ich mir mehr von den Jungen erwartet. Auch diejenigen, die 1964 und 1976 dabei waren, erlebten die Spiele positiv. Es fehlte am Mittelbau. Man muss das akzeptieren, es gilt keine Wehleidigkeit.

Ist Olympia immer noch negativ behaftet?

Stoss: Das ist aber ein typisches Phänomen, das Österreichern anhaftet, Tirolern vielleicht noch ein bisschen mehr: Über alles schimpfen, aber nichts beitragen, etwas zu ändern. Es wäre jetzt die Chance gewesen, die Spiele anders zu machen - und ohne Steuermittel, ein Geschenk des Himmels. Aber Nachjassen, sagt man bei uns in Vorarlberg, bringt nichts.

Womit erklären Sie sich das Ergebnis?

Stoss: Volksbefragungen haben ihre Grenzen, sie sind Teil der direkten Demokratie. Die funktioniert nur richtig, wenn die Leute das Recht und die Pflicht wahrnehmen, sich davor richtig zu informieren. Wir haben‘s angeboten, wir hatten über 50 Veranstaltungen in Tirol, zum Teil war die Teilnahme erschreckend, angefangen von 10 Leuten. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass nur Uniformierte hingehen und die aus Emotion nein sagen. Die Menschen haben offensichtlich kein Interesse, deshalb kommt immer mehr der Populismus zum Tragen.

Worauf spielen Sie an?

Stoss: Es reichen ein paar marktschreierische Aussagen - etwa: „Da geht‘s um Milliarden, eine korrupte Gesellschaft“ - aber es muss kein Beweis angetreten werden. Wir hatten eine saubere Kalkulation, ich fragte dann: Woher haben Sie diese Milliarden? - und bekam keine Antwort. Sind natürlich tolle Schagworte in Zeiten wie diesen. Ganz weh tut, dass die Populisten gewonnen haben, es war ein Sieg des Populismus. Aber sie sehen das bei den Wahlen: Das ist ja fast alles ohne Inhalt, was da abgeht.

Ein Grund, künftig die Bewerbungen anders anzugehen?

Stoss: Ich bin kein Freund einer Volksabstimmung, ich hab das auch gesagt. Das wäre meine Entscheidung gewesen, ich habe das im Vorfeld auch dem Landeshauptmann und der Bürgermeisterin gesagt. Aber ich kenne auch die Schwierigkeit, denn Tirol hat 2018 Wahlen. Aber nehmen Sie Paris und Los Angeles (Sommerspiele 2024/2028, Anm.): Riesige Städte mit Riesen-Problemen, aber ohne Volksabstimmung (zu Olympia, Anm.) und trotzdem mit einer Riesenzustimmung von weit über 80 Prozent.

Also plädieren Sie dafür, dazu keine Volksabstimmung abzuhalten?

Stoss: Dazu habe ich ja Demokratie: Ich wähle Volksvertreter, die ein Wertesystem haben und das geben sie vor und anhand dieses Systems wird entschieden. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden sie abgewählt. Das muss sich jede weitere Bewerbung künftig überlegen, sonst gibt es künftig keine Bewerbung mehr.

Olympia ist für Österreich jetzt auf Jahrzehnte gestorben?

Stoss: Wenn man künftig Olympische Spiele in Österreich will, warum nicht? Aber es wäre umgekehrt, man müsste zu uns kommen. Das Konzept steht. Der Wunsch nach Wintersport in alpinen Regionen wird nicht kleiner. Pyeongchang (2018) und Peking (2022) werden perfekt organisiert werden - aber es ist halt nicht vergleichbar.

Und im Sommer?

Stoss: Sommerspiele würde ich ausschließen. Zeigen sie mir den Politiker, der bereit ist, Milliarden in die Hand zu nehmen, um diese verrottete Infrastruktur wieder zum Leben zu erwecken? Den Sommer kann ich mir nur mit anderen Städten - etwa Bratislava, Budapest, Wien - vorstellen, das kann sich Österreich sonst nicht leisten.

Was war Ihre größte Enttäuschung bei dieser Abstimmung?

Stoss: Ganz klar Innsbruck und Kitzbühel. In Kitzbühel lebt die Gemeinde stark vom Wintersport, für die wäre Olympia ein Selbstläufer gewesen. Ich habe das nicht erforscht, aber man könnte interpretieren, sie sind beleidigt, weil sie keinen alpinen Wettbewerb gehabt hätten. Wahrscheinlich geht‘s denen zu gut, man ist gesättigt, das ist auch eine Wohlstandserscheinung. Die Gegenthese: Das Ötztal war überwiegend positiv, dort hat man erkannt: Es gibt unglaubliche Trainingschancen.

Die Kampagne war vor allem zu Beginn nicht olympiareif.

Stoss: Man kann immer optimieren, das glaube ich auch, aber wir haben aber sehr schnell aus Fehlern gelernt und dann selbst die Regie übernommen. Dass das am Beginn zu kurz kam, war nicht ausschlaggebend. Auch die Medien waren am Anfang nicht rundum positiv.

Ist es ein Zufall, dass Sport in der Wahl keine Rolle spielte?

Stoss: Es wundert mich nicht, dabei ist es fast schon erschreckend, obwohl Sport wichtig für Kinder und Jugendliche wäre. In Österreich betreiben nur 28 Prozent von ihnen regelmäßig Sport, in Holland und Schweden sind es 90. In Österreich konsumiert man anscheinend lieber Tabletten und geht zum Arzt. Wir werden das in den Koalitionsverhandlungen sehen, in denen der Sport das letzte Ressort ist. Es gab Politiker, die das ernst nahmen - Liese Prokop, Susanne Riess zum Beispiel - aber dann ging es teil bergab. So eine Veranstaltung wie Olympia hätte auch Werte transportiert.

Hätten wir im IOC eine Chance gehabt?

Stoss: Ich hab mit IOC-Präsident Bach und den Wintersportverbänden geredet, die waren begeistert. Wir hätten eine ganz große Chance gehabt! Es war eine Riesenchance für Tirol, die vorhandene Infrastruktur zu revitalisieren, das wäre ohne Steuermittel gegangen. Ich hätte mir gewünscht: Packen wir doch die Tiroler bei ihrem Pionier-Geist, ihrem Andreas-Hofer-Geist, den haben sie schon mehrfach bewiesen. Nutzen wir moderne Enrergien, um dem Verkehr beizukommen, offensichtlich habt man es aber nicht notwendig. Uns wären maßvolle Spiele gelungen, denn niemand hat diese Infrastruktur, so eine Chance wird sich nie mehr bieten. Aber wenn die Bevölkerung das nicht will, muss man das so zur Kenntnis nehmen.

Wie wirkt sich die Abstimmung auf den Sport aus?

Stoss: Für den heimischen Sport stellt das einen Rückschlag dar, Olympia wäre Aushängeschild gewesen - noch dazu 50 Jahre nach Olympia 1976. Eine vertane Chance für Tirol.

Das Gespräch zeichnete Florian Madl auf