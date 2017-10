Mehr und kleinere Trainingsgruppen, noch individuellere Betreuung – zusätzlich zur investierten Million Euro hat ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel gemeint, die Zeit der Ausreden sei vorbei.

Andreas Puelacher: Das ist sein gutes Recht. Wir haben Peter schon im Vorjahr signalisiert, dass wir, was die Trainingsgruppen betrifft, kleiner und kompakter werden müssen, um schneller und flexibler reagieren zu können. Auch in Bezug auf Verletzungen oder Fehlentwicklungen. Damals hat es noch geheißen, wir müssen sparen, jetzt wurde es, typisch Präsident, einfach umgesetzt.

Nun ist es so, dass beinahe ein Betreuer auf einen Weltcup-Athleten kommt. Ist das nicht zu viel des Guten?

Puelacher: Nicht, wenn man unseren Aufwand kennt. Wenn man weiß, dass wir im Training mitunter eine eigene Speedstrecke zu verantworten haben. Wenn man so wie wir auf jeder Weltcup-Abfahrt zwischen neun und elf Videopositionen besetzen. Würden wir Kooperationen eingehen, könnte man die Quote deutlich senken. Aber das hieße auch, dass wir Knowhow und Erfahrung abgeben.

Dennoch strapaziert Peter Schröcksnadel in erfolgsärmeren Phasen immer wieder den Begriff Komfortzone. Was man auch so übersetzen kann, dass es manch einem Athleten zu einfach gemacht wird.

Puelacher: Das sehe ich nicht so. Aber ich kenne diesen Ausdruck von Peter natürlich.

Und wie deuten Sie diesen?

Puelacher: Einer wie er brennt für den Skisport und für den Erfolg. Er will immer mehr. Aber es ist ja nicht so, dass nicht jeder, egal ob Trainer, Läufer, Serviceleute, Entwickler etc. sein Bestes gibt bzw. versucht.

Gab es seitens des Präsidenten auch in Ihre Richtung scharfe Worte?

Puelacher: Bis jetzt nicht (lacht).

Wird Schröcksnadel gar altersmilde?

Puelacher (schmunzelt): Das kann ich auch nicht bestätigen (schmunzelt immer noch).

Zu einer ungleich ernsteren Thematik. Der Winter hat noch gar nicht begonnen und schon gibt es zahlreiche Verletzte. Nimmt man das Frühjahr mit, dann sind sechs ÖSV-Hoffnungen mit Kreuzbandrissen außer Gefecht. Zufall?

Puelacher: Schon im Frühjahr wurde eine diesbezügliche Arbeitsgruppe installiert: mit Ärzten, Sportwissenschafter Nachbauer, mit Toni Giger vom Kompetenzzentrum und uns Cheftrainern – wir haben jeden Sturz analysiert, Videos und Daten verglichen, aber ganz ehrlich, wir haben wenig Parallelen gefunden.

Das heißt?

Puelacher: Dass jede Verletzung unterschiedliche Auslöser hatte und dass sich Skifahren nicht am Reißbrett skizzieren lässt. In letzter Konsequenz war es uns nicht möglich, eine Systematik auszumachen, um gezielt darauf einwirken zu können.

Eine ernüchternde Erkenntnis?

Puelacher: So ist es. Wir können uns nur körperlich so gut wie möglich aufstellen, gewisse Disbalancen ausmerzen, aber so hart es klingt: Wir müssen mit Verletzungen leben. Was nicht heißt, dass wir nicht weiterhin an dieser Thematik dranbleiben. Schuhe, Ski, Bindungsplatte etc. – es gibt keine Tabus, alles muss stetig hinterfragt werden.

Und dennoch wird ein Läufer jenen Schuh, jenen Ski und jene Bindungsplatte nehmen, die aus seiner Sicht die schnellste Option darstellt. Losgelöst, ob das Material nun körperschonender ist oder nicht.

Puelacher: Da kann ich nicht widersprechen.

Widersprechen Sie der Behauptung, dass Abfahrt wenig mit Vernunft zu tun hat?

Puelacher: Nein, was beispielsweise in Kitzbühel oder Beaver Creek aufgeführt wird, ist schon grenzwertig. Mir geht das Kitz-Wochenende vor zwei Jahren nicht mehr aus dem Kopf, als es mit Svindal, Reichelt, Franz etc. einen nach dem anderen zerlegt hat. Die Welle unter dem Hausberg, die keiner gesehen hat, die generell schlechte Sicht – da habe ich mich schon gefragt, was wir da eigentlich tun. Nach den zahlreichen Stürzen habe ich zu unseren Läufern raufgefunkt und gesagt, sie sollen da unten rausnehmen. Und dann ist einer gekommen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, und ist voll drübergebrettert. So sind sie halt, die Burschen.

Mit Sepp Brunner wurde im Frühjahr ein neuer Abfahrts-Cheftrainer geholt – auch, um ein Signal an das Team zu senden?

Puelacher: Natürlich. So leid es mir um den Flo (Winkler, Anm.) tut, der ein Supertrainer ist, wollten wir neue Reize setzen. Jetzt ist die Truppe gefordert. Ich bin vor die Mannschaft getreten und habe gesagt, dass wir im Winter um die beiden Speedkugeln mitfahren müssen. Ob wir sie dann holen, ist ein anderer Punkt, da gehört vieles dazu. Aber es kann nicht sein, dass nur der Hirscher die Kugeln macht.

Abschließend eine Einschätzung zum Weltcup-Auftakt nächstes Wochenende?

Puelacher: Mit Marcel fehlt unser Erfolgsgarant. Schörgi (Philipp Schörghofer, Anm.) hat körperliche Probleme, sein Antreten ist noch nicht fix. Wir haben mit einem Leitinger oder einem Feller Leute, die an der Spitze mitmischen können. Aber sonst sind wir vorne eher dünn aufstellt.

Das Interview führte Max Ischia