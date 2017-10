Innsbruck - Ein knappes und doch unumstößliches Ergebnis: 53,35 Prozent der Wähler sagten am Sonntag bei der Volksabstimmung "Nein" zu Olympischen Spielen in Tirol. Olympia sei damit definitiv vom Tisch, so der Grundtenor der Verantwortlichen. Nun preschen die südlichen Nachbarn vor. Laut einem Bericht der italienischen Tageszeitung Corriere delle Alpi, gibt es Pläne für eine gemeinsame Bewerbung der Provinzen Bozen, Trient und Belluno für die Olympischen Spiele 2026.

Sport-Landesrat sieht einmalige Chance



Die Idee stammt vom Trentiner Sport-Landesrat Tiziano Mellarini, der bereits 2012 eine Bewerbung angedacht hatte. Mit dem "Nein" der Tiroler sieht er nun eine einmalige Chance für die Dolomiten-Region.

Ebenso wie in Tirol seien in den drei Provinzen bereits viele olympiataugliche Sportstätten vorhanden. Etwa Alta Badia und Gröden für die alpinen, das Fleimstal und Toblach für die nordischen Wettbewerbe. Die Bob- und Rodelbahn in Cortina sei lediglich zu modernisieren. "Es wären nachhaltige Spiele", wird der italienische Politiker zitiert.

Sondierungsgespräche in Kürze



Noch sei es lediglich eine Idee, wenig konkrete Pläne. In Kürze will Mellarini jedoch seine Amtskollegen aus dem Belluno und Südtirol treffen, um eine mögliche Olympia-Bewerbung zu diskutieren und auszuloten.

Wie das Südtiroler Online-Sport-Portal sportnews.bz berichtet, ist Mellarini mit seiner Idee bereits beim Präsidenten des italienischen Wintersportverbandes, Flavio Roda, vorstellig geworden. Dieser kann dem Vorschlag einiges abgewinnen: "Natürlich handelt es sich nur um eine Idee, aber ich bin davon überzeugt, dass es eine einmalige Chance ist. Es wären endlich wieder Winterspiele in den Bergen." (TT.com)