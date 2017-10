Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Es ist eine Premiere für Mario Huber. Erstmals wird das HCI-Eigengewächs am Sonntag in einer fremden Dress in der Tiwag-Arena auflaufen. „Tirol ist meine Heimat“, stellte der Neo-Bulle klar. „Das Spiel wird etwas ganz Besonderes für mich. Ich hoffe, ich kann meine beste Leistung abrufen.“

Das hoffen die Haie rund um Headcoach Rob Pallin, der den hochtalentierten Huber ja irgendwie auch wachgeküsst hatte, natürlich nicht. Das eigene Selbstvertrauen ist nach dem starken Comeback gegen Graz (4:3) groß. „Wir können auch gegen Salzburg gewinnen. Aber dafür müssen wir an unsere Grenzen gehen.“

Philipp Lindner, dem zuletzt sein Premierentreffer in der Erste Bank Eishockey Liga gelungen war, schlägt in die gleiche Kerbe: „Wenn wir unser Spiel machen, können wir alle schlagen.“

Die Bullen konnten übrigens am Freitagabend (4:2 gegen Linz) nach vier Spielen ohne Sieg wieder einmal einen „Dreier“ anschreiben, auf den schwachen Saisonstart hatte man vorher auch schon am Transfermarkt mit den Verpflichtungen von Peter Mueller und Rob Schremp reagiert. Wer kann, der kann …

Wer es am Sonntag nicht in die Tiwag-Arena schafft, kann das Spiel samt Vorberichten live im Internet unter www.servushockeynight.com verfolgen.

Das Samstagsspiel zwischen Znojmo und Bozen entschieden die Südtiroler nach Verlängerung mit 4:3 für sich.