Dank Ihrer offenen Art und Slalom-WM-Silber sind Sie binnen eines Winters vom Hoffnungsträger und Schmähführer zum Ski-Star aufgestiegen. Inwieweit war dieser Sommer anders?

Manuel Feller: Es ist schon unmittelbar nach der WM losgegangen und hat sich dann zwei Monate hingezogen, bis es mir schon fast zu viel wurde. Man muss sich das vorstellen: Ich hatte für ein Rennen sieben oder acht Ehrungen. Verrückt. Das hat mir auch sieben oder acht Wochenenden durcheinandergewirbelt. In dieser Zeit gehe ich normal fünfmal fischen oder mache etwas, bei dem ich abschalten kann.

Apropos abschalten. Sie haben eine neue Handynummer?

Feller: Es hatten einfach zu viele meine Nummer — und es hat unaufhörlich geklingelt oder gepiepst. Ganz ehrlich: Das Handy macht definitiv den meisten Stress. Im Sommer haben sie mir das Handy geklaut und ich habe mir gedacht, ich hol' mir jetzt absichtlich eine Woche lang kein neues. Die ersten zwei, drei Tage fühlst du dich irgendwie nackert, aber dann war es Befreiung pur. Außerdem habe ich dazu eine Studie gelesen, wonach erwiesen ist, dass auch wenn du das Handy nur neben dir liegen lässt, ein Teil des Gehirns immer auf ?on' ist. Das Gefühl, ständig erreichbar zu sein, erzeugt extrem viel Stress und sei es im Unterbewussten.

Ganz abschalten ist auch schwierig — allein wegen der Antidoping-Behörde?

Feller: Genau. Wenn die vorbeischauen und mich nicht erreichen, habe ich ein Problem. Dennoch gibt es Tage, wo ich das Handy daheim lasse, zu einem Freund fahre und es einfach gut sein lasse.

Wann haben Sie Ihr erstes Handy bekommen?

Feller: Mit zehn, allerdings nur für die Skihauptschule, damit ich daheim anrufen kann. Und es hat strikte Regeln gegeben. Wir durften von der Schule aus das Handy nur jeweils eine Stunde am Nachmittag und eine am Abend haben. Und es hat damals noch kein Facebook oder Ähnliches gegeben, damals war das Telefon nur zum Telefonieren da.

Wie viel Zeit blieb diesen Sommer für Ihre große Leidenschaft, die Fischerei?

Feller: Es ist schon weniger geworden, aber ich habe mir ganz bewusst Lücken gesucht, um fischen zu gehen. Wenn ich zuletzt im Herbst nicht auf Skiern war, bin ich die meiste Zeit in Salzburg beim Kondi-Training gewesen. Ich habe am Zeller See eine Jahreskarte — und so bin ich am Abend schon das eine oder andere Mal fischen gewesen.

Kondi-Training in Salzburg heißt, dass Sie weiterhin mit Gernot Schweizer, der jahrelang Marcel Hirscher betreut hat, zusammenarbeiten?

Feller: So ist es. Ich habe großes Vertrauen in ihn, weil er mich aus dem größten Tief meiner Karriere geführt hat und mich zu dem Athleten gemacht hat, der ich heute bin. Alles natürlich im Zusammenspiel mit meinem sonstigen Trainerteam, ein Marko Pfeiffer (ÖSV-Slalom-Coach, Anm.) ist für uns auch ein absoluter Glücksfall.

Mit dem größten Karrieretief sprechen Sie die langwierigen Bandscheibenprobleme an. Noch vor einem Jahr waren Sie von Schmerzen gepeinigt und nicht sicher, ob Sie den Winter durchstehen.

Feller: Ich glaube, hoffe, dass wir diese Angelegenheit inzwischen einigermaßen im Griff haben. Natürlich kann es dich am nächsten Tag aufblattl'n und dir haut's wieder was raus, das ist Skisport. Ich kann mir morgen auch das Kreuzbandl oder was anderes reißen. Ich kann nur sagen, dass es mir gut wie lange nicht mehr geht, aber deswegen kämpfe ich dennoch alltäglich und muss mich um mein Kreuz kümmern. Ich bin nicht gesund da hinten, aber solange ich das Richtige mache, passt das.

Wie oft werden Sie dieser Tage auf die Olympischen Spiele angesprochen?

Feller: Mir kommt vor, jeden Tag. Aber sei's drum. Für eine Medaille gibt es keine Garantie, so gut kannst du fast nicht sein. Bei so einem punktuellen Ereignis muss einfach vieles zusammenpassen. Tagesform, Material, Kurssetzung, Schneebeschaffenheit und, und, und. Was ich beeinflussen kann, ist die Saison. Wenn du zehnmal schlecht fährst, brauchst du keine Ausreden suchen. Ein Rennen kann gleich einmal vorbei sein, so schnell kannst du gar nicht schauen. Deswegen steht für mich eine Kristallkugel weit über einer Olympiamedaille — sportlich betrachtet. Dass Olympia etwas Außergewöhnliches ist und für viele einen Kindheitstraum darstellt, ist eh klar.

Also, wenn Sie die Wahl hätten ...

Feller: Dann beides (lacht). Wobei es vermessen wäre, zu sagen, ich hole in diesem Winter eine Kugel. Dafür muss ich erst einmal konstant ganz vorne mitfahren. Und das ist auch das, was ich immer gesagt habe. Meine Zielsetzung der vergangenen Jahre war nicht dieses oder jenes Rennen, ich wollte vielmehr so konstant werden, dass die Gegnerschaft weiß: ?Wenn der Feller am Start steht, dann kann er jedem eine draufbrennen.' Ich möchte immer den nächsten Schritt setzen.

Letzteres klingt nach Marcel Hirscher.

Feller: Ich denke, das macht einen Spitzensportler aus. Ich wollte immer schneller, besser, geschickter sein als die anderen. Auch im Alltag. Alles, was ich mache, will ich ausreizen.

Besteht da nicht die Gefahr auszubrennen oder sich selbst zu überholen?

Feller: Ich bin einer, der gleich einmal auszuckt, wenn ich etwas nicht hinbekomme. Wenn ich im Training dreimal hintereinander ausscheide, dann fliegt was. Die Kunst liegt darin, dass du dich wieder einkriegst. Okay, du schreist dir den Ärger von der Seele, aber dann muss du klar sein in der Birne, sonst wird das kein guter Trainingstag. Du musst am Start eines Rennens ein gutes Gefühl haben — und das kommt nicht einfach so. Du musst es dir erarbeitet haben ...

