Von Alex Gruber

Innsbruck — Wie so oft in der Vorsaison spielte es am Sonntag in der Tiwag-Arena wieder einmal „Hollywood on ice". Und als der überragende Andrew Yogan die Haie mit seinem dritten Treffer zum 5:4 nach 30 Minuten das erste Mal in einer irren Partie in Führung schoss, hielt es keinen mehr auf den Sitzen. Was war denn hier los? Aber der Reihe nach:

Beide Teams folgten mit dem ersten Bully dem Titel „Angriff ist die beste Verteidigung". Und bei Chancen hüben wie drüben schlug das Pendel zunächst zweimal für die Bullen aus, Ex-Hai Mario Huber lieferte dabei einen Assist. Die Haie antworteten auf den 0:2-Rückstand im Stile einer Klassemannschaft, Andrew Clark im Powerplay und Jeremie Blain nach herrlicher Yogan-Vorarbeit glichen aus, ehe Markus Raffl die Gäste erneut in Front schoss.

Im zweiten Drittel ging es munter weiter. Und jetzt war Innsbrucks Mann aus Florida an der Reihe — Yogan konterte mit dem 3:3 und danach auch auf einen Treffer von John Hughes mit dem neuerlichen Ausgleich, ehe er zur erstmaligen Führung traf. Dazwischen holte HCI-Coach Rob Pallin Goalie Patrik Nechvatal nach 26 Minuten vom Eis, brachte Rene Swette zwischen die Pfosten. Der kassierte aus einem abgefälschten Schuss das 5:5. Es blieb einem sprichwörtlich die Puste weg. Erst gegen Ende des zweiten Abschnitts war eine kurze Verschnaufpause für die Fans angesagt.

Das letzte Drittel begann mit einem weiteren Gegentreffer nach nur 40 Sekunden denkbar schlecht und als Peter Mueller, Ex-NHL-Crack bei den Salzburgern, das 5:7 aus Sicht der Hausherren nachlegte, ging nach einer wahren Achterbahnfahrt der Gefühle schön langsam der Stoff zum Träumen aus. Zumal die Kräfte bei den beherzten Innsbruckern im Minutentakt schwanden. Swette parierte zwar noch mehrmals stark, gegen Duncan und beim Treffer zum 5:8 war aber kein Kraut mehr gewachsen.

Rotweißrote Faustkämpfe zwischen Flo Pedevilla und Mario Huber sowie Philipp Lindner und Peter Hochkofler blieben an einem denkwürdigen Eishockey-Abend, der leider keine Punkte brachte, ebenfalls nicht aus.

Detail am Rande: Die Vienna Capitals mussten nach 25 Liga-Siegen in Serie am Sonntag in Villach erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen.