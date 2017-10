Detroit – Thomas Vanek hat mit den Vancouver Canucks in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen überzeugenden Sieg gefeiert. Die Kanadier gewannen am Sonntag (Ortszeit) bei den Detroit Red Wings mit 4:1. Matchwinner der Canucks war der Schweizer Sven Bärtschi mit zwei Treffern, Vanek blieb ohne Scorerpunkt. Für Vancouver war es in der vierten von fünf Auswärtspartien in Serie der dritte Erfolg.

Ergebnis der National Hockey League (NHL) vom Sonntag: Detroit Red Wings - Vancouver Canucks (mit Vanek) 1:4