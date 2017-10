St. Leonhard – Um zehn. Es kann auch 10.30 oder 11 Uhr werden. Der Interview-Termin mit Aksel Lund Svindal am Pitztaler Gletscher war in ein recht loses Zeitkorsett eingebettet. Da der norwegische Speed-Star vergangene Woche trotz bester Bedingungen nur eingeschränkt trainieren konnte, tauchte er Schlag zehn Uhr im Café 3340 auf – um entspannt auf der frei schwebenden Terrasse des „höchstgelegenen Tiroler Kaffeehauses“ (Eigendefinition, Anm.) Platz zu nehmen.

Auch auf die Gefahr, dass dieser Tage viele Gespräche mit diesem Satz beginnen: Wie geht es Ihnen?

Aksel Lund Svindal: So halbwegs. Meniskus und Knorpel sind halt nicht mehr zu hundert Prozent okay. Ich kann leider nicht in vollem Umfang trainieren. Aber im Vergleich zum vergangenen Jahr ist es viel, viel besser.

Im Vorjahr war ja für Sie in Chile kaum ordentliches Skitraining möglich.

Svindal: Ich war zwar einen Monat dort, bin die meiste Zeit aber nur frei gefahren. Heuer musste ich zwar den einen oder anderen Ruhetag einlegen, aber bei einfacheren Bedingungen ist es recht gut gegangen.

Was lässt das für den Winter erwarten?

Svindal: Ich hoffe schon, dass ich in Abfahrt und Super-G wieder vorne mitmischen kann, dafür muss aber der Körper mitspielen.

Im vergangenen Winter sind Sie allen Problemen zum Trotz in Ihrem ersten Rennen (Super-G in Val d’Isere) auf das Podest gefahren ...

Svindal: Man darf nicht glauben, dass man auf Dauer mit Routine fehlende Trainingskilometer wettmachen kann. Das hat zwar vergangenen Winter bis zu meinem Saison-Aus in Wengen ganz gut funktioniert, aber ich denke, dass es nicht ein zweites Mal gehen würde.

Sölden war dieses Jahr kein Thema für Sie?

Svindal: Nein. Da ich nur dosiert trainieren kann, konzentriere ich mich auf die Speed-Disziplinen. Vielleicht steige ich während des Winters in den Riesentorlauf ein.

Während Ihr Kumpel Kjetil Jansrud 2016 die Generalprobe für die Olympia-Abfahrt in Jeongseon gewonnen hat, fehlten Sie nach einer Operation.

Svindal: So ist es einfach. Natürlich hätte ich gerne schon ein paar Fahrten in den Beinen, aber es geht auch ohne. Es muss ohne gehen.

Das Alpin Center in Yongpyong wird nach Olympia von der Bildfläche verschwinden. Zurück bleibt ein gerodeter Wald ...

Svindal: Das ist alles andere als gut, aber auch nichts Neues in der olympischen Geschichte. Natürlich bin ich grundsätzlich dafür, Spiele in klassischen Wintersport-Destinationen abzuhalten. Andererseits kannst du nicht den Rest der Welt als Schauplatz aussperren. In Asien beispielsweise wohnen brutal viele Leute, das kann auch eine große Chance sein. Und man darf nicht vergessen, dass der Skisport nur eine Sparte ist und andere Sportarten in anderen Ländern populärer sind.

Innsbruck/Tirol hat sich in einer Volksbefragung gegen eine Bewerbung für Olympia 2026 ausgesprochen.

Svindal: In Oslo war es vor ein paar Jahren genauso. Da ist halt das IOC (Internationales Olympisches Comitee, Anm.) selbst schuld. Es sind einfach zu viele negative Dinge passiert.

Sie meinen Bestechungsskandale, Kostenexplosionen, Umweltsünden, ganz zu schweigen von der Dopingproblematik?

Svindal: Es war halt so, dass die Negativschlagzeilen überhandgenommen haben. Auch als Nicht-Sportfan musste man den Eindruck gewinnen, dass es da nicht vordergründig um Sport geht. Und das alles ist auf Kosten der Freude, der Begeisterung gegangen.

Zu einem anderen Thema. Sie sind ins Modegeschäft eingetaucht, haben das Label „Greater than A“ gegründet. Was steckt dahinter?

Svindal: Mit Freunden haben wir eine Freizeitbekleidung kreiert, die in ihrer Entstehung nachhaltig und umweltfreundlich ist. Ein Gegenentwurf zur „fast fashion“, wo die Sachen billig gekauft, dreimal getragen und dann weggeworfen werden. Schon wir Norweger verbrauchen, so viel ich weiß, 2,8-mal so viele Ressourcen, wie unser Planet in einem Jahr regenerieren kann. So kann es nicht weitergehen.

Dabei ist Norwegen Vorreiter in der Elektromobilität.

Svindal: Inzwischen ist bei uns jedes zweite Auto ein Elektro-Auto bzw. zumindest eines mit Hybrid-Antrieb. Dafür gibt’s auch staatliche Begünstigungen. Hier in Österreich beispielsweise ist das Recycling vorbildhaft. Ich will damit sagen, dass es in vielen Bereichen Möglichkeiten gibt, gute Entscheidungen für die Umwelt zu treffen. Und es müssen mehr werden.

Abschließend: Im Sommer wurde bekannt, dass Sie wieder in festen Händen sind. Und Sie haben ihr Glück auch mit gemeinsamen Bildern aus New York, Ascot, Monte Carlo etc. gepostet.

Svindal: Warum auch nicht, für mich ist das normal. Ich habe nichts zu verstecken.

Das Gespräch führte Max Ischia