Villach – Sam Labrecque wird zum Eishockey-Club VSV zurückkehren und dort die Defensive verstärken. Der 25-jährige Kanadier spielte bereits vergangene Saison in der EBEL für die Villacher, wollte es ursprünglich danach aber in Nordamerika versuchen. In der Vorsaison erzielte er 13 Tore und 13 Assists für den VSV, sein Eintreffen in Kärnten ist für das Wochenende geplant. (APA)