Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Mikaela Shiffrin redet. Dann lacht sie oder überlegt kurz und spricht weiter. Zwei Stunden lang, nahezu ohne Unterbrechung. Das Wasserglas, das ihr Manager Kilian Albrecht zwischendurch hinschiebt, lässt sie beim Atomic Media Day links stehen.

Viele Fragen werden der US-Amerikanerin gestellt. Viele über das Sportliche hinaus. Zu Donald Trump etwa, ihrem Präsidenten. „Ich werd­e nicht sagen, wie ich ihn finde. Ich sage nichts, womit ich jemand in seiner politischen Meinung angreife“, sagt sie im Stile einer Gesamtweltcupsiegerin, die sie seit Frühling ist. Und setzt dann doch mit einem „but“ fort. „Aber es gab viele Diskussionen und Kämpfe, in die auch der Präsident involviert war und die zwischen fast jedem stattfanden. Das war wirklich traurig zu sehen. Wir waren auf einem Weg, auf dem Frieden für die Menschen sichtbar wurde. Und jetzt schaut es aus, als ob wir einen Schritt zurück gemacht haben“, bedauert die Slalom-Olympiasiegerin 2014.

„Marlies wird immer eine der Besten bleiben“

Shiffrin nimmt die Fragen wie Kippstangen und bezieht Stellung – auch wenn es um die Proteste in der Profiliga NFL geht: Sie sehe strenge Positionen, „aber ich respektiere Athleten, die mutig genug sind, für etwas einzustehen. Egal, was ander­e darüber denken. Das ist ein wichtiges Thema.“ Ungewöhnlich, dass sich eine Sportlerin zu politisch heiß diskutierten Themen äußert, für eine erst 22-Jährige noch mehr. Selbst wenn die Slalom-Weltmeisterin gemessen an ihren Erfolgen keineswegs zu den Jüngsten zählt. Zu den Allzeit-Besten zählt sich Shiffrin ohnehin nicht – trotz dreier Slalom-WM-Titel in Folge und eines Sieges mit Rekordvorsprung (3,07 Sek./Aspen 2015).

Das US-Wunderkind schwärmt von anderen, etwa von Marlies Schild. Die Wahl-Pitztalerin hält bei 35 Slalom-Weltcupsiegen, die Dame aus Vail bei 25. „Marlies wird immer eine der Besten bleiben. Die Welt muss sich daran erinnern. Ich möchte ihren Namen ungern aus einer Liste löschen. Vielleicht ist das ein moralisches Problem“, sagt Shiffrin lächelnd.

Rekorde peilt sie nicht an, schon als Kind habe sie immer die beste Skifahrerin der Welt sein wollen. Dass ihr das mit dem Gesamtweltcupsieg gelungen ist, stellt sie aber nicht restlos zufrieden – aufgrund der Ausfälle von Anna Veith oder Lara Gut: „Also hatte ich irgendwie das Gefühl, die große Kugel gar nicht so verdient zu haben.“ Zumal ein anderes Ziel der 31-fachen Weltcupsiegerin lautet, Erfolge in allen Disziplinen einfahren zu wollen. Dazu fehlen noch Siege in den zwei Speed-Bewerben, die Ambitionen bleiben aufrecht: „Ich lerne jeden Tag auf den langen Skiern dazu.“

Bei Olympia auch zuhause im Fokus

Über allem stehe aber im heurigen Winter Olympia. Das seien eben jene Rennen, die man in ihrer Heimat am meisten wahrnehmen würde: „Die Spiele sind die beste Chance, meinen Namen bekannter zu machen.“

Shiffrin antwortet weiter, selbst wenn sie sich wiederholen muss. Selbst wenn sie auf ihren Freund, den französischen Team-Weltmeister Mathieu Favre, angesprochen wird. „Ob wir offiziell zusammen sind? Was heißt schon offiziell?“, grinst sie und gesteht: „Er ist richtig cool, zeigt mir aber auch, dass ich nicht die Einzige bin, die vor Sölden nervös ist.“

Den Saisonauftakt geht Shiffrin jedenfalls gelassener an als im Vorjahr, obwohl sie wie auch 2014 und 2015 schon Zweite wurde: „Heuer bin ich nur nervös, letztes Jahr hatte ich sogar Angst. Da kam mir der Auftakt viel zu früh, auch wenn ich es damals keinem sagen wollte.“