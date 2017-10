Nach seinem Knöchelbruch sagt Marcel Hirscher, er habe keine Chance mehr auf den Gesamtweltcup. Was sagen Sie dazu?

Henrik Kristoffersen: Letzte Saison hat er mit etwa 700 Punkten Vorsprung gewonnen, oder? Wenn er in Sölden und Levi fehlt, kann er also maximal 200 Punkte hinten liegen. Er kann nicht viel trainieren, aber er ist so gut, dass es für ihn keinen Unterschied macht. Marcel ist ein großer Sportsmann — und er ist für mich auch ein Idol, auch wenn ich das nicht sagen sollte. Es ist eine Schande, dass er verletzt ist. Ich will gegen die Besten fahren und gewinnen, weil ich die Besten besiegt habe.

Kann man bei Ihnen und Hirscher von Freundschaft sprechen?

Kristoffersen: Es ist mehr eine Rivalität, aber es gibt kein böses Blut.

Als er sich verletzt hat: Gab es da von Ihnen eine SMS an Hirscher?

Kristoffersen: Ich habe seine Nummer nicht.

Jetzt, wo Hirscher vorerst fehlt, sprechen viele vom Gesamtweltcup-Favoriten Henrik Kris­toffersen ...

Kristoffersen: Markus Waldner (FIS-Rennchef, Anm,) sagt, Pinturault sei der Favorit. Aksel (Lund Svindal, Anm.) wird wohl nicht um den Gesamtweltcup mitkämpfen ...

Und Sie?

Kristoffersen: Ich werde nie sagen, dass der Gesamtweltcup mein großes Ziel ist. Mein Ziel ist es, mich weiterzuentwickeln, sonst werde ich nicht zum besten Fahrer.

Vergangene Saison waren Sie auch Favorit, am Ende wurden Sie zweimal WM-Vierter sowie Dritter im Gesamtweltcup. Enttäuscht?

Kristoffersen: Ich bin nicht gut genug fahren, aber so ist das Leben. Ich war von meinem Auftritt im Riesentorlauf enttäuscht, den habe ich jetzt im Sommer viel trainiert. Im Slalom kann ich mir nichts vorwerfen. Aber es war keine enttäuschende Saison, wenn man bedenkt, was alles passiert ist (Sponsorenstreit, Rennstreik Levi, Anm.).

Der Sommer war heuer ein spezieller: Sie wurden im Juli wegen der Klage gegen den norwegischen Verband ausgeschlossen, mussten bis zur Rückkehr im Oktober alleine trainieren. Vorteil oder Nachteil?

Kristoffersen: Es war sicher nicht ideal. Aber wir haben das Beste daraus gemacht.

Wie sah Ihr Training im Sommer aus?

Kristoffersen: Ich habe bis zum 1. Oktober alles alleine erledigt, ein paar Kilo Muskelmasse zugelegt, viel Riesentorlauf trainiert. Wie gesagt: Ideal war es sicher nicht.

Im Konflikt um einen eigenen Helmsponsor haben Sie nachgegeben, haben nun einen „Getränke-Vertrag". Im Rückblick: Haben Sie Fehler gemacht?

Kristoffersen: Natürlich, ich bin auch nur ein Mensch und mache Fehler. Es hat Dinge gegeben, die ich nicht hätte machen müssen.

Now we are definitely ready for you Austria ????

Ein Beitrag geteilt von Henrik Kristoffersen (@h_kristoffersen) am 15. Okt 2017 um 10:20 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Henrik Kristoffersen (@h_kristoffersen) am

Ihr Herren-Cheftrainer Christian Mitter sprach oft Norwegens großen Teamgeist an. Wenn einer Alleingänge macht, wird er ausgeschlossen.

Kristoffersen: Es ist ein schwieriges Thema ... Wir sind Menschen und wir betreiben einen Einzelsport. Wir müssen unsere eigenen Sachen machen. Schauen Sie Aksel (Lund Svindal, Anm.) und mich an — wir können nicht gleich trainieren. Wenn man sich mit Hirscher den besten Fahrer der letzten sechs Jahre ansieht — er hat praktisch alles mit einem eigenen Team gemacht. Stenmark hat alleine trainiert, Tomba, Raich, Shiffrin auch. Darüber sollten wir jetzt nachdenken.

Sie sprechen von individueller Förderung. Das ist auch im Österreichischen Skiverband (ÖSV) ein großes Thema.

Kristoffersen: Ich will ein Teil des Teams sein, aber wenn man sich die großen Sportarten ansieht wie Tennis oder Golf — da hat jeder seinen eigenen Trainer. Marcel hob das Ganze auf ein neues Level. Und: Er hat jetzt sechs Jahre gewonnen.

Hirscher arbeitet seit 2012 „alleine" mit ÖSV-Coach Mike Pircher.

Kristoffersen: Wenn ich ihn schlagen will, dann muss ich so wie er oder besser arbeiten. Niemand hat so ein Team wie Marcel und er war der Beste.

Ist Ihr Vater Lars nun mehr involviert?

Kristoffersen: Ein Trainer ist schnell weg, aber Vater bleibt Vater. Er hilft mir viel beim Material.

Eine Parallele zu Hirscher - dessen Vater Ferdinand ist eine wichtige Bezugsperson.

Kristoffersen: Schon. Für mich ist die Arbeit mit meinem Vater entscheidend. Ich will nicht sagen, dass ich den Trainern nicht vertraue. Aber er ist für mich der Wichtigste.

Und wer ist nun Gesamtweltcup-Favorit?

Kristoffersen: Favorit ist derjenige, der Ende Jänner vorne liegt (lacht).

Das Gespräch führte Roman Stelzl