Sölden – Rund 100 Tage vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Pyeongchang startet am Wochenende der Alpine Ski-Weltcup in Sölden in die neue Saison. Der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) schickt bei den Riesentorläufen jeweils neun Damen (Samstag, 10.00 und 13.00 Uhr) und Herren (Sonntag, 10.00 und 13.00 Uhr) ins Rennen.

Unter den 18 rot-weiß-roten Athleten sind auch fünf Tiroler beim Heimspiel am Rettenbachferner dabei. Während Stephanie Brunner, Ricarda Haaser und Manuel Feller zu den Hoffnungsträgern im ÖSV-Team zählen, gilt es für Chiara Mair und Dominik Raschner Erfahrung auf der Weltcup-Bühne zu sammeln. (TT.com)