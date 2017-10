Von Sabine Hochschwarzer

Sölden — Die Ötztaler scheinen für gewöhnlich das Wetterglück gepachtet zu haben. Nur einmal, 2006, musste das Rennwochenende abgesagt werden. Zu milde Temperaturen und vor allem Regen hatten schon frühzeitig eine Absage bedingt. Und 2010 war nach dem ersten Durchgang der Herren am Sonntag Nebel aufgezogen, der einen zweiten Lauf unmöglich gemacht hatte. Es blieben die bislang einzigen Ausfälle im Ötztal.

Für die heurige Neuauflag­e, die nunmehr 20. Rennen am Rettenbachferner, verfinstert sich die Großwetterlage in der Nacht auf Sonntag. Schnee, aber vor allem starker Wind werden für den Herren-Riesentorlauf vorausgesagt. Laut ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) in Innsbruck drohen sogar orkanartige Böen von bis zu 120 km/h.

Ein Hauch Hoffnung durch Geographie

Tirols Wetterexperte Karl Gabl relativiert dies auf TT-Nachfrage und lässt zumindest einen Hauch Hoffnung aufkommen: „Die Windstärke würde ich so nicht bestätigen, weil es aufgrund von geographischen Gegebenheiten zu Ablenkungen kommen kann." Auf einen Wetterumschwung nach der bislang stabilen Hochdruckphase muss man sich aber sehr wohl gefasst machen. Der starke Nordwind könnte für Behinderungen sorgen, „weil der Rettenbachferner nach Norden offen ist", so Gabl, der derzeit auch Kletterer Thomas Huber, unterwegs in Nepal/Pakistan, meteorologisch berät. Dass Sölden sonst für Sonnenschein steht, sei einzig und allein dem Zufall geschuldet, sagt der St. Antoner. „Auch wenn die Wetterlage im Herbst bei uns schon sehr stabil sein kann."

Die Sölder lassen die Vorhersagen kalt. Gelassen hofft man auf planmäßige Abwicklung des Auftakts und setzt auf den Spruch, dem auch Gabl ein Lächeln entlockt: „Das Wetter passt, weil der Buggl Hans (H. Falkner, 2006 verstorbener Ötztal-Pionier) mit dem Wettergott wattet."