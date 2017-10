Las Vegas – Die Vegas Golden Knights haben in der NHL am Freitag mit dem 7:0 gegen Colorado den bereits achten Sieg im neunten Match gefeiert. Beim fünften Erfolg in Serie blieb der Neuling erstmals ohne Gegentor. So einen Start in der ersten Saison hatten in der einhundertjährigen Geschichte der NHL lediglich die New York Rangers (1926/1927) und die Edmonton Oilers (1979/1980) geschafft.

Die Mannschaft aus dem Spielerparadies in Nevada hatte mit drei Siegen bereits den besten Saisonstart eines Neulings hingelegt. (APA/dpa)

Freitag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL): Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 7:0, New Jersey Devils - Ottawa Senators 5:4 n.P., Chicago Blackhawks - Nashville Predators 1:2, Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets 2:1 n.V., Carolina Hurricanes - St. Louis Blues 1:2, Calgary Flames - Dallas Stars 1:2.