Von Max Ischia, Roman Stelzl

Sölden — Es ist vieles ein bisschen anders an diesem Samstagnachmittag in Sölden. Okay, die Stimmung unter den Ski-Fans ist wie gewohnt feucht-fröhlich, die Fan-Gruppen starten wie üblich um 17 Uhr ihre farbenfrohe Parade durch das Ortszentrum und auch der Soundcheck für die abendliche Weltcupparty hallt verlässlich durch die Decke der Freizeitarena. Aber sonst? Wird wenig übers sonntägige Herren-Rennen geredet. Auch nicht über Marcel Hirscher, der bekanntlich dieses Mal verletzungsbedingt fehlt beim großen Gletscher-Opening. Es ist vordergründig das Wetter, das „Zuagroaste" wie Einheimische beschäftigt.

Und nicht nur die Worte der Ötztaler machten gestern wenig Mut für den für Sonntag geplanten Riesentorlauf (10 und 13 Uhr, live ORF eins). „Starker Sturm aus Nordwest und orkanartige Böen", hieß es im offiziellen Wetterprogramm. Mit bis zu 100 km/h soll der Wind über den Rettenbachferner fegen. FIS-Herren-Renndirektor Markus Waldner versuchte sich wie gewohnt in Galgenhumor.

"Es sieht nicht gut aus"



„Entweder es geht morgen, sonst wird es abgeblasen. Und dann ist es definitiv abgesagt", meinte der Südtiroler und legte mit Zuversicht nach: „Wir werden uns normal vorbereiten. Aber wir müssen realistisch sein: Es sieht nicht gut aus." Bereits heute um 6.15 Uhr soll die Entscheidung folgen. Ein tiefer liegender Ersatzstart wie im gestrigen Damen-Riesentorlauf ist eine Option — anders sieht es mit der Startzeit aus. Waldner: „Aufgrund der schlechter werdenden Prognose macht es keinen Sinn, den Start nach hinten zu verschieben." Heißt also: Es gibt wohl nur eine Entscheidung. Zuletzt hatte es 2010 eine Absage gegeben, damals wurde das Herren-Rennen wegen Nebels im zweiten Durchgang abgebrochen.

Ungeachtet einer möglichen Absage blickte die vornehmlich junge und mehrheitlich unbekannte ÖSV-Garde am Freitagnachmittag Richtung Auftaktrennen. Wenn einer wie Roland Leitinger mit 26 Jahren der Älteste im Riesentorlauf-Bunde ist, will das schon etwas heißen. Oder wie Sportdirektor Hans Pum mit Blick auf die unerfahrene Mannschaft philosophisch anmerkte: „Es werden die Bäume am Sonntag nicht in den Himmel wachsen. Aber sie sind jung genug, um während der Saison entsprechend auszutreiben."

Leitinger: Will um Podestplätze mitfahren



Gemeint waren da Herrschaften wie Magnus Walch, Stefan Brennsteiner, Thomas Hettegger oder der Tiroler Dominik Raschner. Für alle galt, dass die Qualifikation für den zweiten Durchgang schon einer Sensation gleichkommen würde. Dass in Abwesenheit von Erfolgsgarant Marcel Hirscher und Philipp Schörghofer Vizeweltmeister Roland Leitinger die rotweißrote Leitfigur ist, ließ den Salzburger zumindest nach außen hin kalt. „Ich bin lange genug dabei, diese neue Situation sollte mich nicht einschränken", sagte er. „Mein Saisonziel ist, um Podestplätze mitzukämpfen und mich einem Rennsieg zu nähern. Wenn ich Sonntag mein bestes Resultat von Sölden verbessern könnte, wäre das super", sagte der Sechste von 2015.

Der zweite Mann mit Podestpotenzial ist Manuel Feller. Der Slalom-Vizeweltmeister fühlt sich nicht zuletzt aufgrund der reduzierten Radien der Riesentorlauf-Skier (von 35 auf 30 m) bereit für neue Glanztaten. „Es geht so einfach und macht so viel Spaß wie ewig nicht mehr.