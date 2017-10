Der EC Red Bull Salzburg hat seine jüngst gute Form auch am Dienstag in der Champions Hockey League gezeigt. Die Salzburger setzten sich im Achtelfinal-Hinspiel gegen den schwedischen Spitzenclub Växjö Lakers mit 2:1 (2:0,0:1,0:0) durch. Das Rückspiel folgt in einer Woche.

Nach vier Siegen in der heimischen Liga zeigten sich die Salzburger auch in der CHL gut in Schuss. Schiechl (3.) und Pallestrang (7.) sorgten für eine frühe Führung und die ließen sich die „Bullen“ nicht mehr nehmen.

Nichts zu holen für die Black Wings

Die Black Wings Linz sind als bestes Team der vergangenen zehn Runden nach Bozen gereist, doch beim Nachzügler der Erste Bank Eishockey Liga gab es einmal mehr nichts zu holen. Die Mannschaft von Troy Ward musste nach 2:0-Führung am Dienstagabend mit 2:4 die fünfte Niederlage beim HCB Südtirol in Serie hinnehmen.

Die Linzer blieben erster Verfolger von Spitzenreiter Vienna Capitals, vermochten aber aus deren jüngster Niederlage kein Kapital zu schlagen und liegen weiterhin sieben Punkte zurück. Der bisher letzte Sieg in Bozen datiert vom 18. September 2016. Bozen ist nach dem erst zweiten Sieg in den jüngsten fünf Runden Zehnter der Zwölferliga.

Da Silva hatte die Gäste in der Eiswelle nach nur 49 Sekunden zur Führung geschossen und erhöhte noch im ersten Abschnitt auf 2:0. Doch dank eines starken Mitteldrittels (16:5 Schüsse) drehten die Südtiroler das Match, Oleksuk machte mit seinem zweiten Treffer zum 4:2 (57.) in Überzahl alles klar. (APA)