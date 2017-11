New York – Österreichs Eishockey-Stürmer Michael Grabner hat mit den New York Rangers am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen die Vegas Golden Knights einen 6:4-Heimsieg gefeiert.

Der Villacher Grabner erzielte im letzten Drittel einen Treffer. Er stand 11:44 Minuten auf dem Eis. (APA)