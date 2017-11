Von Alex Gruber

Innsbruck – Über ein Drittel des Grunddurchgangs ist gespielt. Und es kam Lubomir Stach in der Rehabilitation und im Trockentraining nach seinem Seitenbandriss im Knie wie eine halbe Ewigkeit vor, bis er wieder aufs Eis zurückkehren konnte. Heute ist es endlich wieder so weit, dass der 31-jährige Tscheche im Haifischbecken in der Erste Bank Eishockey Liga auch Teil der Punktejagd wird. „Ich will mich am Eis wieder als Teil der Mannschaft fühlen“, bringt er seine Sehnsucht zum Ausdruck.

Zwischenzeitlich feilte Innsbrucks Topverteidiger der Vorsaison in seiner Verletzungspause auch an seinen Deutschkenntnissen und streute gestern bei einem Kaffee mit einem Schmunzeln „Ich brauche Wasser“ ein. Das eigene Spiel will der Spaßvogel heute „einfach und hart“ halten: „Ich will nicht viel riskieren. Wien wird ein harter Start und mir gleich zeigen, wo ich stehe.“

Mit Goalie Patrik Nechvatal (hütet heute das Tor), Angreifer Ondrej Sedivy und Stach laufen die Haie erstmals in der EBEL mit drei Ex-Znojmo-Cracks ein. „Die tschechische Mafia“, lächelt Stach. Das zweite Spiel bei seinem heiß­ersehnten Comeback steigt am Sonntag beim Ex-Klub. Ob der „Stachi“ den Haie-Fans heute in der Starting Six präsentiert wird, wollte HCI-Coach Rob Pallin gestern nicht preisgeben. „Aber er wird uns sicher weiterhelfen“, freut sich der 50-Jährige, dass er wieder auf die Qualitäten seiner Defensivkraft setzen kann: „So einen Spieler wie ihn kann man nicht ersetzen.“

37 Punkte (11 Tore/26 Assists) in der Vorsaison weisen aus, warum die Innsbrucker vorzeitig mit dem Tschechen verlängert haben. Und warum auch nicht ansatzweise darüber diskutiert wurde, ihn „auszutauschen“. Stattdessen bleibt mit Kevin Wehrs auch sein Vertreter an Bord. Womit man beim Schlüssel im Match gegen die Capitals wäre. Zunächst muss die Defensive stimmen. Dabei habe Stach laut Pallin eine „mentale Aufgabe“ zu bewältigen. Mentalität ist nach der Niederlage in Zagreb und bei einem Blick auf die enge Tabelle von allen Cracks gefragt. Zumindest ein Dreier muss aus den beiden Spielen gegen Wien und Znojm­o her. Der Tabellenführer reist mit drei Niederlagen in Serie an – was nichts an der unbestrittenen Klasse ändert.

Detail am Rande: Haie-Topscorer Andrew Yogan wurd­e von den Sky-Experten zum EBEL-Spieler des Monats Oktober gewählt.