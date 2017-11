Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl kommt mit Titelverteidiger Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen Profiliga NHL nicht in Fahrt. Der Stanley-Cup-Sieger verlor am Samstag (Ortszeit) bei den Vancouver Canucks mit 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) und kassierte im 16. Saisonspiel bereits die achte Niederlage. Während bei der Kühnhackl-Mannschaft die Tore von Jake Guentzel (3. Minute) und Greg McKegg (45.) nicht reichten, überzeugte Canucks-Profi Brock Boeser mit einem Dreierpack (8./28./46.).

Tobias Rieder feierte mit den Arizona Coyotes beim 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen gegen die Carolina Hurricanes den zweiten Saisonsieg. Bei den Gastgebern zeigte Rookie Clayton Keller erneut seine starke Form. Der 19-Jährige brachte in der regulären Spielzeit mit seinem 10. Treffer das Team aus Glendale (32.) in Führung und war auch im Penaltyschießen gemeinsam mit Derek Stepan erfolgreich.

Ohne Torhüter Philipp Grubauer gewannen die Washington Capitals mit 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) bei den Boston Bruins und haben mit dem zweiten Erfolg in Serie den Anschluss an die Top-Teams geschafft. Tom Wilson (8./39.) und Superstar Alex Owetschkin (14.) waren für die Mannschaft aus der US-Hauptstadt erfolgreich.

Die Anaheim Ducks verloren ohne Verteidiger Korbinian Holzer bei den San Jose Sharks nach Penaltyschießen 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1). Ducks-Star Corey Perry (7.) und San-Jose-Spieler Joel Ward (52.) trafen in der regulären Spielzeit. Im Penaltyschießen verwandelten bei den Gastgebern Joe Pavelski und Joonas Donskoi ihre Versuche, bei den Ducks war es nur Rickard Rakell. (dpa)