Die schwedische Speed-Spezialistin Kajsa Kling leidet an Depressionen und nimmt deshalb eine Auszeit. Ohne den Reise- und Rennstress lässt sich ihre Krankheit besser behandeln. Kling hatte ihre besten Weltcup-Resultate jeweils zu Saisonbeginn erzielt. Den Zeitpunkt ihrer Rückkehr lässt sie offen.

Die 28-Jährige erreichte den zweiten Platz beim Super-G in St. Moritz im Dezember 2013 und den dritten Rang vergangenen Dezember in der Abfahrt von Lake Louise. In der vergangenen Saison war Kling in der Super-G-Disziplinen-Wertung Zehnte. (APA/sda)