Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Die finanziellen Probleme des Bob- und Skeleton-Verbandes (ÖBSV) bekommen die Athleten vor dem Weltcup-Auftakt in Lake Placid immer deutlicher zu spüren. „Der Verband hat uns das Taggeld gestrichen, wir müssen uns in den USA das Essen selbst bezahlen. Da fehlt der Respekt und mir absolut das Verständnis“, lässt Skeleton-Ass Janine Flock Dampf ab. Das kleine rot-weiß-rote Skeleton-Team fühlt sich im Stich gelassen. ÖBSV-Boss Roman Schobesberger war in dieser Causa für die TT gestern nicht erreichbar. Die Verbands-Streitigkeiten können die Laune von Flock nur bedingt beeinträchtigen. Kein Wunder, denn in Lake Placid fühlt sich das rot-weiß-rote Skeleton-Aushängeschild spätestens seit seinem Weltcup-Sieg mit Bahnrekord im Vorjahr pudelwohl. Trotzdem lässt sich eine gewisse Anspannung bei der Rumerin nicht verbergen. „Nachdem einige Trainingsläufe den widrigen Wetterumständen zum Opfer gefallen sind, ist es noch schwieriger zu sagen, wie man im Vergleich zur Konkurrenz steht. Jeder hält sich bedeckt. Ich bin vor dem Auftakt neugierig und gespannt, wo ich mich einordnen kann“, sagt die 28-Jährige. Prognosen will die Tirolerin keine abgeben – ganz im Gegensatz zu Nationaltrainer Michael Grünberger. „Wir wollen nicht ergebnisorientiert arbeiten, die Ergebnisse sollen von alleine kommen. Dennoch spekuliere ich mit einem Podestplatz. Die Zeichen stehen günstig“, zeigt sich der Coach optimistisch. Lediglich bei Fahrlinie und Materialeinstellung gebe es noch Kleinigkeiten zu adaptieren. „Janine ist eine sensible Athletin. Da gilt es, behutsam vorzugehen“, weiß Grünberger. Aus diesem Grund hat sich Flock auch für ihr altes Modell entschieden. Mit dem neuen Untersatz in die Olympia-Saison zu gehen, wäre für sie „ein zu großes Risiko“ gewesen. Mit dem bewährten Material nahm die Heeressportlerin vergangene Woche am Trainingskurs auf der Olympiabahn in Pyeongchang teil. „Eine Erkältung hat mich leider gehandicapt. Die Erfahrungen, die ich dort machen konnte, waren im Hinblick auf die Spiele enorm wichtig“, betont die Olympia-Neunte von Sotschi. Nicht in Korea dabei war Matthias Guggenberger. Nach seiner OP am rechten Knie (Knorpelfraktur) im April ist der Innsbrucker gerade wieder rechtzeitig fit für den Weltcup-Auftakt. „Mir wurde ein Zylinder aus dem Unterschenkelknochen entfernt und im Oberschenkel eingesetzt. Ich fühle mich inzwischen ganz okay, bin aber noch nicht bei 100 Prozent“, verrät der 33-Jährige. (alm)