Innsbruck – Marcel Hirschers Start beim Weltcup-Auftakt der alpinen Ski-Herren in Levi ist weiter ungewiss. Nach Testläufen des Salzburgers bei sukzessive höherer Belastung seien im linken Knöchel wieder Schmerzen spürbar gewesen. Die Tendenz gehe derzeit dorthin, auf den Start beim Slalom am Sonntag zu verzichten, hieß es am Donnerstag aus seinem Betreuerteam.

Es gebe demnach weiter Fortschritte, doch sei der Salzburgers derzeit wohl noch nicht so weit, um ein Weltcuprennen zu bestreiten. Die Entscheidung soll am Freitag fallen. Um für den Fall eines Antretens so gut wie möglich gerüstet zu sein, reiste Servicemann Thomas Graggaber bereits am Donnerstag in den finnischen Skiort an. (APA)