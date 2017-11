Die verletzungsgeplagten Black Wings Linz haben sich in der Länderspielpause mit Verteidiger Shane O‘Brian verstärkt. Der 34-jährige Kanadier mit der Erfahrung von 577 NHL-Partien war in der Vorsaison beim finnischen Club HPK aktiv. In Linz nimmt er den Platz von Jonathan D‘Aversa ein, der mehrere Wochen ausfällt, wie der Club aus der Erste Bank Eishockey Liga am Donnerstag bekanntgab. (APA)