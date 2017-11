Ski Alpin

Ärger bei Ticket-Rückerstattung nach Rennabsage in Sölden

Insgesamt sollen rund 2500 Fans von der Absage des Riesentorlaufs in Sölden wegen heftiger Sturmböen betroffen gewesen sein. Der ÖSV verteidigt seine AGB und will diese in Hinblick auf die WM 2019 in Seefeld anpassen.