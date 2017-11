Salzburg – Der langjährige österreichische Eishockey-Teamspieler Daniel Welser beendet mit Saisonende seine Karriere. Das gab der 34-jährige Stürmer von Red Bull Salzburg am Mittwoch bekannt. Welser hat am 18. September einen Schlaganfall erlitten, befindet sich derzeit in Therapie und wird deshalb in dieser Saison keine Spiele bestreiten. Danach hängt er die Schuhe endgültig an den Nagel.

„Ich hatte noch Glück im Unglück, weil nach dem Schlaganfall sehr schnell gehandelt wurde. Jetzt geht es mir soweit wieder gut. Ich muss aber noch für einige Zeit blutverdünnende Medikamente nehmen und kann daher in dieser Saison nicht mehr Eishockey spielen, da ich jeden körperlichen Kontakt vermeiden muss. Nach einigen Wochen Klinikaufenthalts und viel Nachdenken bin ich nun zu dem Entschluss gekommen, dass ich nach der Saison aufhören werde. Ich habe als Profi alles erlebt, wofür ich sehr dankbar bin, habe aber auch gesehen, dass die Gesundheit das Wichtigste ist“, erklärte Welser.

Der Kärntner war jahrelang Stammspieler im ÖEHV-Team, für das er 134 Länderspiele, zehn Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi bestritten und 26 Tore erzielt hat. Welser bildete meist mit den im gleichen Jahr geborenen Thomas Koch und Oliver Setzinger eine starke Sturmreihe (83er-Linie).

Nach Olympia 2014 stand er dem Team nicht mehr zur Verfügung, war aber noch Leistungsträger bei seinem Club in Salzburg. Welser gewann neun österreichische Meistertitel, drei mit dem KAC (1999/2000, 2000/01, 2003/04) und sechs mit den Red Bulls (2007/08, 2009/10, 2010/11, 2013/14, 2014/15, 2015/16). Welser, dessen Rückennummer 20 in Zukunft von Salzburg nicht mehr vergeben wird, absolvierte 1.080 Profispiele, 614 in der EBEL. (APA)