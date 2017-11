Die Chicago Blackhawks haben am Mittwoch in der NHL die Erfolgsserie der New York Rangers beendet. Nach zuletzt sechs Siegen mussten sich die Rangers mit dem Villacher Stürmer Michael Grabner in Chicago mit 3:6 geschlagen geben.

Nach einem 0:1-Rückstand nach dem ersten Drittel schafften die Blackhawks im Mittelabschnitt den Gleichstand und zogen zu Beginn des Schlussdrittels auf 4:1 davon. Die Rangers schafften zwar noch den Anschluss, konnten die Partie aber nicht mehr drehen. Herausragender Spieler auf dem Eis war Artem Anisimow mit seinem ersten NHL-Hattrick. (APA)

NHL-Ergebnisse: Chicago Blackhawks - New York Rangers (mit Grabner) 6:3, Anaheim Ducks - Boston Bruins 4:2, Detroit Red Wings - Calgary Flames 8:2.