Von Günter Almberger

Innsbruck – Rodeln ist für Wolfgang Kindl Beruf und Berufung zugleich. Wenn man dieser Tage aber mit dem amtierenden zweifachen Weltmeister (Einzel, Sprint) spricht, deutet wenig auf einen Rodler hin. Viel mehr auf einen abgeklärten Fußball-Profi à la Marko Arnautovic. Viel sagen, wenig preisgeben. Schon gar nicht vor dem Heim-Weltcup in Igls am Wochenende in die Karten schauen lassen. Phrasen dreschen ist angesagt. Beispiele gefällig? „Ich schaue von Rennen zu Rennen.“ Oder: „Die Wahrheit liegt im Eiskanal.“

Was der Natterer kann, weiß er. Die Konkurrenz auch, und zwar nicht erst seit seinen sensationellen Triumphen bei der Heim-WM im vergangenen Jänner in Igls. Erfolge erhöhen die Nachfrage, speziell in der Olympia-Saison. Kindl gilt als Hoffnungsträger und ist daher ein gefragter Mann. „Da wird man automatisch in die Rolle des Medaillen-Kandidaten gedrängt, damit kann ich aber gut leben. Dass ich mit Druck umgehen kann, habe ich bei der Heim-WM gezeigt. Das war nicht ohne“, betont der 29-Jährige. Die Favoritenrolle will er gar nicht groß von sich wegschieben, warnt aber auch vor der Konkurrenz: „Die Russen, die Deutschen, die sind heiß auf Medaillen!“

Außer durch das erhöhte Interesse an seiner Person bedingt durch die anstehenden Olympischen Spiele hat sich für Kindl selbst nach den zwei WM-Goldenen nicht viel verändert. „Genauer gesagt hat sich für mich nichts verändert. Ich bin immer noch der Gleiche, habe immer noch dieselben Sponsoren. Das ist für mich nicht unangenehm. Ich weiß, dass Rodeln eine Randsportart ist. Ein Marcel Hirscher zum Beispiel kann ja nie irgendwo normal hingehen. Mich kennt in Innsbruck kaum einer, geschweige denn in Ostösterreich“, gibt sich der Heeressportler ganz offen. Nachsatz: „Weltmeister gibt es viele, Olympiasieger hingegen nur wenige. Vielleicht ändert sich das ja im Februar mit meinem Bekanntheitsgrad.“

Bis dahin heißt es aber für den Tiroler Zähne zusammenbeißen. Denn seit dem Sommer quält ihn ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. „Die Verletzung habe ich mir beim Krafttraining zugezogen. Eine leichte Wölbung drückt mir seitdem auf die Nervenbahn. Zuerst hat es sich wie ein Hexenschuss angefühlt. Als die Schmerzen dann nicht weggingen, ging ich schon vom Schlimmsten aus“, erklärt das heimische Aushängeschild. Dank zahlreicher Physiotherapie-Einheiten ist die Saison aber nicht gefährdet. „Ich habe es eigentlich ganz gut im Griff, beim Starten beeinträchtigt mich die ganze Angelegenheit allerdings. Das schlägt sich auch in den Zeiten nieder. Ein paar Hundertstel kostet mich das“, verrät Kindl.

An die große Glocke will er die Verletzung aber nicht hängen („Man wird halt älter, das harte Training schlaucht.“), schon gar nicht Phrasen dreschen. Lieber mit Leistung beim Heim-Weltcup von sich reden machen.