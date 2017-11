Skispringen

Kraft drückte sich im Sommer nur vor dem Zahnarzt

Stefan Kraft will in der heute in Wisla (POL) beginnenden Olympia-Saison zu neuen Höhenflügen abheben. Der TT erzählte der ÖSV-Adler, was ihn Überwindung kostet und was er einmal seinen Kindern erzählen will.