Sölden – Kein Ersatzrennen gibt es für den am 29. Oktober abgesagten Weltcup-Riesentorlauf der Herren in Sölden. Das wurde am Samstag auf dem FIS-Council im Schweizer Oberhofen am Thunersee bestätigt. Laut dem FIS-Regulativ wird das Eröffnungs-Rennen bei einer Absage nicht nachgeholt. Die Top-15-Läufer brachten beim Treffen des Ski-Weltverbands einen Antrag auf Regeländerung ein. Vorerst vergebens. „Eine Entscheidung über eine Regeländerung wird im Frühling getroffen“, hieß es von Seiten der FIS. Nach der wetterbedingten Absage des Auftakt-Rennens im Ötztal hatte sich allen voran US-Star Ted Ligety kritisch geäußert und witterte dabei sogar eine Bevorzugung des Österreichers Marcel Hirscher, der nicht starten konnte. (TT.com)