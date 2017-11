Frau Brem, wie schnell sind Sie im Packen Ihrer Reisekoffer?

Eva-Maria Brem: Es geht so. Viel war ja nicht zu tun, ein paar Sachen habe ich vorsichtshalber ja schon eingepackt (lacht).

Also war die am Freitag getroffene Entscheidung, beim Riesentorlauf in Killington (USA, 25. 11.) nach über einem Jahr das Comeback (Waden- und Schienbeinbruch im November 2016, Anm.) zu wagen, gar nicht so kurzfristig?

Brem: Es hat sich bereits in den letzten Tagen abgezeichnet. Der Weltcup-Auftakt in Sölden war für mich gefühlt zu früh. Aber diesem Rennen will ich mich jetzt stellen. Ich brauche Rennen, die bringen mich vorwärts. Und es wird mir zeigen, wo ich stehe, was ich kann und in welchem Bereich noch Arbeit auf mich wartet.

Am Montag fliegen Sie nach Nordamerika. Was fehlt derzeit zur starken Form vergangener Tage?

Brem: Es fehlt an der letzten Konsequenz. Ich habe seit über einem Jahr kein Rennen mehr bestritten (26. in Sölden/Oktober 2016, Anm.). Ich muss gewisse Sachen noch automatisieren – dafür braucht es Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung.

Marcel Hirscher hatte ähnliche Probleme mit dem Vertrauen in sein Können beim Slalom in Levi – am Ende wurde er 17. Wie groß ist die Angst, weit hinten im Feld zu landen?

Brem: Angst habe ich keine. Aber es ist eine schwierige Situation: Einerseits habe ich so wenig Druck wie in den letzten vier Jahren nicht mehr. Andererseits ist da der Druck da, weil ich weiß, dass ich mich steigern muss. Wie viel fehlt, weiß ich nicht.

Klingt so, als gleiche das Comeback ein wenig einer Wundertüte?

Brem: Ja, es ist sicher so. Ich weiß einfach noch nicht recht, wo ich stehe. Aber ich hatte interne Vergleiche, konnte die letzten Tage mit Stephanie Brunner und Ricarda Haaser trainieren.

Für Brunner waren Sie immer das starke Zugpferd im Training – haben sich die Rollen nun vertauscht?

Brem: Ja, ein wenig schon (lacht). Es kann sich viel ändern in einem Jahr. Aber da weiß man wenigstens, dass man mit den Schnellsten mitfährt. Die geben richtig Gas im Training.

Die Saison hat im kommenden Februar mit den Olympischen Spielen in Südkorea ihren Höhepunkt. Ihr Verhältnis zu den Spielen ist ein spezielles: Nach der Nichtnominierung 2014 meinten Sie damals, Olympia sei sportlich ohne Bedeutung. Hat sich Ihre Meinung geändert?

Brem: Nein. Ich habe damals schon erkannt, dass die Dinge nicht so schön sind, wie sie erscheinen. Wenn die besten 15 aus dem Weltcup nicht einmal bei Olympia mitfahren dürfen, dann ist das für mich sportlich wertlos. Meine Kugel (Riesentorlauf-Weltcup 2015/16, Anm.) hat für mich eine viel größere Bedeutung. Es dreht sich bei mir daher nicht alles um eine Olympia-Medaille. Ich nehme sie gerne, aber sie ist nicht mein größtes Ziel.

Welche Ziele haben Sie sich denn gesteckt?

Brem: Ich will wieder so Ski fahren, wie ich es mir vorstelle. Wie weit ich auf diesem Weg schon bin, ist schwierig zu sagen. Aber es hat mir gut getan, einmal aus dem Hamsterrad rauszukommen und alles von außen zu betrachten. Ich war vor meiner Verletzung leer und ausgebrannt. Da hat sich viel geändert. Jetzt ist der Hunger wieder zurück.

Das Gespräch führte Roman Stelzl