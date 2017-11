Von Florian Madl

Innsbruck, Linz — Als es am Ende dick kam, war die Messe ohnehin schon gelesen: Das 2:5 durch ein Empty-Net-Goal des Linzers Piche (59.) und das 2:6 durch Broda (60.) konnte keinen Innsbrucker mehr vom Hocker reißen, höchstens die Mehrzahl der 4400 Fans in der Keine Sorgen Eisarena Linz. Sorgen haben nunmehr die Haie, die sich nach der Niederlage in Bozen nicht zu rehabilitieren vermochten.

Dabei hatten sie am Dienstag damit spekulieren dürfen, das Eis der Black Wings als Sieger zu verlassen. Zunächst nach Tyler Spurgeons Führung infolge eines schönen Kombinationsspiels mit Lammers und Pedevilla, das durch ein Backhand-Tor garniert wurde (0:1, 12.). Die Innsbrucker hatten zu dieser Zeit das Heft in der Hand, die von Coach Rob Pallin geforderte Effizienz wurde an den Tag gelegt.

Aber kurz vor der Pause folgten zwei Powerplays der Innsbrucker, das zweite kurz vor dem Ertönen der Sirene nützte Locke (1:1, 20.) zum Ausgleich. Und wieder eine Strafe für den HCI, Ungenauigkeiten mischten sich ab dem zweiten Abschnitt ins Spiel der Tiroler. Leblers Führungstor (2:1, 33.) war nach klarem Chancenplus der Gastgeber durchaus verdient, bitter war allerdings das 3:1 für die Gäste durch Dowell — ein Shorthander.

Noch einmal schienen sich die Tiroler zu erfangen, Yogan fälschte beim 2:3 (40.) einen Clark-Schuss ab und eröffnete hinsichtlich des Schluss­drittels noch alle Möglichkeiten. Doch neuerlich stellte ein Überzahltor der Oberösterreicher, bei dem HCI-Goalie Patrik Nechvatal die Sicht verstellt war (4:2/Piche, 42.), die Weichen. Die Haie wehrten sich vergeblich, der Rest ist bekannt. Dass auch die Torschuss-Statistik (40:23) ein klares Zeugnis ausstellte, ließ am Ergebnis keine Zweifel aufkommen. "Es ist schwer, in Linz zu gewinnen, aber ich bin enttäuscht. Wir müssen wieder in die Spur finden", sagte Haie-Coach Rob Pallin

Am Freitag (19.15 Uhr) muss zuhause die Antwort folgen — gegen den KAC. Der schoss sich ebenfalls gestern mit einem 7:1 in Fehervar bereits warm, als klarer Favorit gehen die Haie also nicht ins Spiel.