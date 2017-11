New York/Pittsburgh (Pennsylvania)/Raleigh (North Carolina) – NHL-Stürmer Michael Raffl hat am Mittwoch seinen ersten Treffer und damit auch seinen ersten Scorerpunkt der Saison erzielt. Der Kärntner traf bei der 3:4-Overtime-Niederlage seiner Philadelphia Flyers bei den New York Islanders zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Bereits bei 15 Scorerpunkten hält Thomas Vanek nach zwei Assists beim 5:2-Sieg mit den Vancouver Canucks bei den Pittsburgh Penguins.

Auch Michael Grabner durfte mit den New York Rangers über einen klaren Sieg jubeln, blieb beim 6:1 bei den Carolina Hurricanes aber ohne Scorerpunkt. (APA)