Innsbruck – Durch Teresa Stadlober hat der am Boden liegende Langlaufsport in Österreich wieder ein Gesicht bekommen. Mit dem 12. Platz im Gesamtweltcup (bestes Weltcupergebnis: Rang vier) und dem sechsten und achten Platz bei der WM in Lahti 2017 klopfte die 24-Jährige vergangenen Winter an der Weltspitze an. Doch die Radstädterin und Tochter des Staffel-Weltmeisters von 1999, Alois, will ganz nach oben. Als Einzelkämpferin im ÖSV-Damen-Nationalteam sagt sie klar, was sie will und was nicht. Und sie prangert offen Ungleichheiten in ihrem Sport an.

Sie haben sich bisher jeden Winter verbessert. Wann gelingt Ihnen der Sprung aufs Podest?

Teresa Stadlober: Ich glaube nicht, dass ich heuer regelmäßig aufs Podest laufen kann. Aber das Ziel ist, es zu schaffen. Ich wäre aber nicht traurig, wenn es nicht passieren würde. Bei Olympia möchte ich unter die Top sechs und im Gesamtweltcup unter die Top Ten. Und bei der Heim-WM in Seefeld 2019 ist das große Ziel, eine Medaille zu gewinnen.

Das trauen Sie sich schon jetzt rauszuposaunen?

Stadlober: Das traue ich mich ganz frech so zu sagen. Sonst bräuchte ich mir keine Ziele mehr zu setzen. Ich brauche Ziele, auch wenn sie hoch gesteckt sind. Für die WM in Lahti hatte ich mir auch die Top sechs als Ziel gesetzt und es ist aufgegangen.

Die Generalprobe für die WM findet im Jänner statt. Wie liegt Ihnen die Strecke?

Stadlober: Seit es die neue Strecke gibt, war ich noch nicht da. Viele sagen, die Strecke schaut gut aus. Ich freue mich voll auf die Rennen. Jetzt bin ich schon das fünfte Jahr im Weltcup und das erste Mal bei einem Heim-Weltcup. Das ist schon etwas Besonderes. Und es sind coole Rennen angesetzt: ein Skating-Sprint, der ist für das Publikum besonders toll. Was für mich sehr interessant ist, ist der 10-km-Skating-Massenstart. Da bin ich letztes Jahr Sechste geworden und das peile ich wieder an.

Bei Großereignissen bilden die Norweger meist eine Phalanx. Verzweifelt man als Einzelkämpferin manchmal nicht daran?

Stadlober: Ich bin deswegen nicht verzweifelt. Bei Junioren-Weltmeisterschaften war ich von den Leistungen der Norwegerinnen noch sehr weit weg, das war auch zu Beginn meiner Weltcup-Karriere so. Die vergangenen Jahre habe ich mich immer mehr an ihre Leistungen herangearbeitet. Bei der WM lief ich nach 30 Kilometern nur 15 Sekunden hinter Marit Björgen ein, früher war ich vier Minuten später da. Es geht etwas weiter. Das motiviert mich, die Norweger sind nicht unschlagbar.

Was können Sie sich von einer Björgen abschauen?

Stadlober: Ich weiß gar nicht, ob ich mir von ihr etwas abschauen will.

Warum?

Stadlober: Seitdem das mit den Norwegern war – wie bei Therese Johaug (Dopingsperre/Anm. d. Red.)–, habe ich nicht das Gefühl, mir da etwas abschauen zu müssen. Ich trainiere auch nicht nach der norwegischen Philosophie. Trond Nystad (Langlauf-Koordinator im ÖSV/Anm. d. Red) versucht, diese reinzubringen. Aber das mache ich nicht mit. Nicht nur, weil ich stur dagegen bin, sondern weil mich dieses Training nicht besser macht. Da schaue ich mir lieber etwas von anderen Nationen ab.

Das klingt misstrauisch gegenüber den Norwegern …

Stadlober: Misstrauisch würde ich nicht sagen. Aber man sieht im Weltcup öfter, dass die Norweger etwas machen dürfen, was vielleicht andere nicht dürfen. Zum Beispiel darfst du beim klassischen Rennen nicht skaten. Wer es doch macht, bekommt eine Strafe. Hat es Johaug gemacht, passierte natürlich nichts. Die Norweger haben gewisse Privilegien, die ich nicht fair finde. Seit das mit den Dopingsachen war, hat sich nicht nur meine Ansicht zu den Norwegern verändert. Sondern es gibt viele andere Nationen, die die Norweger jetzt schief anschauen. Es kann ja auch nicht sein, dass das mit ihren Topläufern wie Martin Johnsrud Sundby und Johaug im gleichen Jahr rauskommt.

Sie wollten aber doch schon einmal zusammen mit den Norwegerinnen trainieren. Stadlober: Es hätte einen Kurs gegeben, bei dem ich mit ihnen hätte trainieren können. Aber kurz vor Kursbeginn ist rausgekommen, dass Johaug einen positiven Dopingtest abgegeben hatte. Da habe ich gesagt: Da fahre ich nicht mit.

Mit wem trainieren Sie denn gerne?

Stadlober: Mit den anderen Damen auf den ÖSV-Kursen und mit meinem Bruder (Luis/Anm. d. Red.), wenn es sich mit ihm ausgeht. Wenn wir daheim sind, schauen wir, dass wir sehr viel gemeinsam machen. Er kennt sich sehr gut aus, was Training betrifft. Ihn interessiert die Trainingslehre. Da kann ich immer etwas lernen. Auch was Krafttraining betrifft. Er hilft mir weiter und ich versuche, ihm weiterzuhelfen.

Das Gespräch führte Susann Frank