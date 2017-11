Lake Louise – Wie befürchtet ist auch das zweite Abfahrtstraining der alpinen Skiherren in Lake Louise am Donnerstag abgesagt worden. Grund war hauptsächlich Regen, in der kanadischen Provinz Alberta herrschen derzeit ungewöhnlich hohe Temperaturen. Der Regen soll am Nachmittag aufhören, für Freitag ist besseres Wetter vorhergesagt. (APA)