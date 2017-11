Von Peter Nindler

Innsbruck — Im (Tiroler) Skisport prallen derzeit zwei Erfahrungswelten aufeinander. Berichte von sexualisierter Gewalt, Missbrauch und Übergriffen gegenüber jungen Nachwuchsathleten erschüttern die Öffentlichkeit. Bei der Opferschutz-Hotline des Landes haben sich bisher drei Betroffene gemeldet. Das erklärten am Dienstag Bildungslandesrätin Beate Palfrader (VP) und die für die Kinder- und Jugendhilfe zuständige Landesrätin Christine Baur (Grüne). Die Vorfälle sollen 20 bis 45 Jahre zurückliegen.

Zum einen bestätigen ehemalige Schüler die Wahrnehmung der Ex-Rennläuferin Nicola Werdenigg, geborene Spieß, über unhaltbare Zustände in der Skihauptschule Neustift in den 1970er-Jahren. Zum anderen werden Praktiken wie das „Einpastern" von Schülern im Schigymnasium Stams untermauert. Die in der Vorwoche angekündigte Überprüfung der Skihauptschule Neustift wird jetzt von Land Tirol und dem Landesschulrat eingeleitet. Und in Stams wird den Informationen über entwürdigende Aufnahmerituale nachgegangen.

Nichts von Übergriffen erfahren

Demgegenüber schildern ehemalige Verantwortliche der Skihauptschule Neustift, dass sie in ihrer Zeit an der Schule nichts von Übergriffen erfahren hätten. Der Leiter der Tiroler Sportabteilung und frühere Präsident des Tiroler Skiverbands, Reinhard Eberl, war Ende der 1980er-Jahre Trainer in Neustift. „Mir wurde damals nichts berichtet." Auch der Neustifter Bürgermeister Peter Schönherr ging in die Skihauptschule, Vorfälle seien ihm nicht bekannt. „Als Bürgermeister wurde ich außerdem nie damit konfrontiert."

Bezirksschulinspektor Friedl Klingenschmid machte fast alle Stationen an der Skihauptschule durch. In den 32 Jahren arbeitete er als Trainer, Lehrer und zuletzt bis Ende 2013 als Direktor. „Die in der Öffentlichkeit gemachten Vorwürfe waren kein Thema." Er stellt dem Schulteam ein ausgezeichnetes Zeugnis aus, „noch heute habe ich viel Kontakt zu ehemaligen Schülern". Mit dem Internat hatte er aber nichts zu tun.

Offenbar liegt jedoch einiges im Dunkeln, deshalb werden die Bildungsabteilung des Landes und der Landesschulrat die Aktenlage untersuchen. Palfrader kündigt eine lückenlose Aufarbeitung an, etwaige dienstrechtliche und disziplinarrechtliche Verfehlungen werden geprüft und mögliche strafrechtliche Verdachtsfälle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Hinsichtlich des „Einpasterns" von Schülern mit Schuhcreme oder sogar Klisterwachs steht das Schigymnasium in Stams am Pranger. Diese Vorgänge wurden bereits bestätigt, waren aber nicht die Regel. Hat die Schulführung davon erfahren, soll aber gegen die Übeltäter schulintern bis zum Ausschluss vorgegangen worden sein.

TSV will eng mit Behörden zusammenarbeiten

Aktiv ist bereits in der Vorwoche der Tiroler Skiverband (TSV) geworden, der bis 1978 finanziell für die Skihauptschule verantwortlich war. „Wir werden jedenfalls versuchen, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und Unterlagen so weit wie möglich zur Aufklärung beizutragen. Sollten sich die Behörden einschalten, werden wir eng mit ihnen zusammenarbeiten", kündigt TSV-Präsident Werner Margreiter an. Im Mittelpunkt steht dabei der Heimleiter, der Mitte der 1970er-Jahre für das Internat verantwortlich war. In zwei Protokollen gibt es vage Hinweise auf gewisse Vorfälle.

Der TSV, der eng mit der Skihauptschule und dem Schigymnasium zusammenarbeitet, berät am Dienstag über die weitere Vorgangsweise. Für Margreiter geht es um maximale Transparenz, „andererseits müssen wir den Generalverdacht wegbekommen".

Eine Stufe höher ist der Österreichische Skiverband (ÖSV) darum bemüht, die Wogen zu glätten. Bekanntlich hat Nicola Werdenigg nicht nur die Übergriffe in Neustift angeprangert, sondern auch von Missbrauch und Vergewaltigung in ihrer aktiven ÖSV-Karriere gesprochen. Und letztlich auch von einem Fall aus dem Jahr 2005. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ist bereits aktiv geworden und ermittelt gegen unbekannt. Im ORF-Interview wies Präsident Peter Schröcksnadel darauf hin, dass sich Betroffene auch an die Opferschutzkommission von Waltraud Klasnic wenden könnten. Diese wurde nach den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche von der österreichischen Bischofskonferenz eingesetzt.