Lake Louise - Lindsey Vonn hat nach ihrem wilden Crash in der Weltcup-Abfahrt in Lake Louise leichte Entwarnung gegeben. "Das hat wehgetan", schrieb der US-Ski-Star auf Twitter zu einem Video des Sturzes vom Freitag. "Ich werde morgen Schmerzen haben, aber mich in der Nacht ausruhen und, sofern nichts Größeres ist, das Rennen fahren. Ich lass mich nicht unterkriegen", betonte Vonn, am Samstag starten zu wollen.

Well that hurt... had a nice lead the whole way down but caught my inside ski. That's ski racing though! I'll be sore tomorrow but will rest up tonight and barring anything major I will be racing. Can't keep me down! Congrats on the podium today too?? https://t.co/Kh0n4UGEkr

— lindsey vonn (@lindseyvonn) 1. Dezember 2017

Die 33-Jährige war als Top-Favoritin und 14-fache Abfahrtssiegerin von Lake Louise nach Kanada gereist und lag bei den Zwischenzeiten knapp vor der späteren Siegerin Cornelia Hütter. Kurz vor dem Ziel passierte ihr dann das Malheur, bei dem sie sich das bereits mehrfach operierte rechte Knie verdrehte. Nach ein paar Minuten Behandlungspause konnte Vonn aber eigenständig die Piste hinunterfahren. (APA)