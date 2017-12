Nischnij Tagil – Stefan Kraft hat am Samstag im Weltcup-Skispringen in Nischnij Tagil in Russland den vierten Platz belegt. Nach Sprüngen auf 133 und 133,5 Meter hatte der Pokalverteidiger ebenso wie der Deutsche Andreas Wellinger 3,3 Punkte Rückstand auf dessen siegreichen Landsmann Richard Freitag (135/137 m). Der Tiroler Manuel Fettner landete an der achten Stelle. (APA)