Calgary – Linus Heidegger hat am Sonntag zum Abschluss des Eisschnelllauf-Weltcups in Calgary im Massenstart der Herren den fünften Platz belegt und damit wohl das Ticket für die Winterspiele im Februar 2018 in Pyeongchang (Südkorea) gelöst. „Die Renntaktik ist voll aufgegangen und ich bin super glücklich. Die Olympiaquali sollte damit geschafft sein“, sagte der 22-jährige Tiroler.

Armin Hager kam beim Sieg des Italieners Andrea Giovannini auf Rang 16. Nach dem abschließenden Massenstart am kommenden Wochenende in Salt Lake City wird es Klarheit bezüglich der Olympia-Teilnahmen geben.

Vanessa Herzog kam in der B-Division über 1.500 m an die zweite Stelle. Ihr Highlight in Kanada war der neue österreichischen 500-m-Rekord in 37,30 Sekunden und Platz fünf. „Ich freue mich über den Rekord, aber da ist echt noch Luft nach oben. Der Start war nicht gut, ich bin nicht richtig weggekommen, dafür war die Runde mega“, sagte die Tirolerin.