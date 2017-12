Die amtierende Eiskunstlauf-Königin Jewgenija Medwedewa soll am Dienstag beim IOC ein gutes Wort einlegen vor drohenden Strafmaßnahmen gegen Russland im Doping-Skandal. Das teilte das Nationale Olympische Komitee (NOK) Russlands am Montag in Moskau mit. Nach vielen Belegen für ein Dopingsystem 2011 bis 2016 in Russland befindet die Führung des Internationalen Olympischen Komitees über Sanktionen, die bis zu einem Ausschluss des Landes von den kommenden Winterspielen im Februar in Südkorea reichen könnten. Medwedewa (18) ist zweifache Weltmeisterin und Favoritin für Gold in Pyeongchang. „Es gibt kaum noch Raum für Manöver“, sagte Vizeregierungschef Witali Mutko der Agentur Tass. Der Ex-Sportminister rechnete entweder mit einem Ausschluss oder mit der Auflage, dass russische Athleten unter neutraler Flagge antreten müssen. Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow werde ein möglicher Boykott nicht diskutiert.