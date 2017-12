Innsbruck — Gute Nachrichten aus dem ÖSV-Lager: Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer feiert am Wochenende in Titisee/Neustadt sein Comeback. Im Schwarzwald stehen am Samstag ein Team- und am Sonntag ein Einzelbewerb auf dem Programm.

„Ich freue mich für Gregor, dass es ihm wieder gut geht und er nun sein Comeback feiern kann. Es ist auch wichtig für die Mannschaft, ihn wieder dabei zu haben", wurde Cheftrainer Heinz Kuttin in einer ÖSV-Aussendung zitiert. Die Erwartungshaltung will der Kärntner nicht zu hoch schrauben: „Einfach vorne hineindonnern wird es nicht spielen. Man darf nicht vergessen, dass er direkt von einer Verletzung zurückkommt. Im Moment ist die Dichte so hoch, dass selbst topfitte Springer mit einem kleinen Fehler keine Chance auf ein Topergebnis haben."

Schneetraining in Lillehammer

Schlierenzauer hatte sich Anfang November beim Gleittraining in der Ramsau eine Seitenbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Zuletzt absolvierte der Tiroler mit der Stams-Trainingsgruppe von Christoph Strickner und ÖSV-Co-Trainer Harald Rodlauer in Lillehammer ein Schneetraining. „Mir geht es sehr gut, ich habe keine Beschwerden vom Knie her", gab Schlierenzauer zu Protokoll. „Natürlich habe ich ein bisschen Trainingsrückstand, aber ich bin gespannt, zu sehen, wo ich aktuell stehe." (TT.com)