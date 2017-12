Von Alex Gruber

Innsbruck — Coach Rob Pallin wollte, dass die Haie die Graz 99ers gleich von Beginn an fressen. Dem war nicht ganz so. Den ersten Hochkaräter setzte Youngster Clemens Paulweber bei seinem Comeback nach Schulterverletzung aber am leeren Kasten vorbei (5.). Nach einer unnötigen Strafe gegen Jeremie Blain klopften die Gäste im Powerplay an, HCI-Goalie Patrik Nechvatal war aber stets auf seinem Posten. Und einmal rettete bei einem Oberkofler-Versuch der Außenpfosten (9.). In der Folge ließen aber Andrew Clark und Morten Poulsen die Chance zur Führung liegen, ehe Flo Pedevilla im zweiten Unterzahl-Spiel der Innsbrucker die Aufopferungsbereitschaft repräsentierte — der Verteidiger warf sich ohne Rücksicht auf körperliche Verluste in einen gefährlichen Schuss. Und der kurzfristige Schmerz wich noch vor der Sirene der Freude, als Andrew Yogan einen Blain-Schuss zum verdienten 1:0 (20.) unhaltbar für Graz-Keeper Hannu Toivonen abfälschte.

Die Haie kamen stark aus der Kabine. Zunächst scheiterte noch Poulsen, dann traf Kapitän Tyler Spurgeon im Powerplay zum 2:0 (22.). Ein kurzer Hänger brachte den Gästen aber den Anschlusstreffer, ehe erneut die Innsbrucker so richtig aufdrehten: Erneut Yogan (28.) und Spurgeon (29.) scheiterten an Toivonen, ehe Benni Schennach in der agilen vierten Reihe zum hochverdienten 3:1 (30.) traf. Vor der Pause konnten die Steirer erneut verkürzen, dabei hätte die Partie schon entschieden sein können.

Im letzten Drittel stockte den HCI-Fans wieder einmal der Atem. Es gab minutenlang Unterzahl, 30 Sekunden sogar drei gegen fünf. Die Haie hielten aber, auch dank Nechvatal, dem Druck stand — besser noch: Mit einem unwiderstehlichen Antritt fast direkt von der Strafbank kommend holte Spurgeon einen Penalty heraus. Und am allerbesten: Der 31-jährige Kapitän versenkte die Scheibe cool zum 4:2 im Netz. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen. Ondrej Sedivy traf noch zum 5:2 ins leere Tor. Die Welt im Haifischbecken ist nach dem dritten Sieg in Serie und der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Coach Rob Pallin wieder absolut in Ordnung.