Titisee-Neustadt – Österreichs Skisprung-Quartett Manuel Fettner, Manuel Poppinger, Gregor Schlierenzauer (erster Weltcup-Einsatz in dieser Saison) und Stefan Kraft ist im dritten Saison-Teambewerb am Samstag ein Podestplatz verwehrt geblieben. Die ÖSV-Equipe landete in Titisee-Neustadt nur an fünfter Stelle. Der Sieg ging hauchdünn mit nur 0,8 Zählern Vorsprung auf Polen erneut an Norwegen, Rang drei holte die Mannschaft aus Deutschland.

Österreich verfehlte die viertplatzierten Slowenen nur um 0,6 Punkte, auf Rang drei fehlten aber fast 44 Punkte. Für Norwegen war es saisonübergreifend schon der fünfte Sieg en suite in Weltcup-Teambewerben. (APA)