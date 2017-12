Salt Lake City – Der Tiroler Linus Heidegger hat am Sonntag beim Eisschnelllauf-Weltcup in Salt Lake City einen nationalen Rekord über 5000 Meter aufgestellt. Als 14. der B-Gruppe steigerte Heidegger seine eigene Bestmarke auf 6:21,63 Minuten. Die Olympia-Qualifikation verpasste er um 5,6 Sekunden. Einen Quotenplatz für Pyeonchang hatte der 22-Jährige aber in Utah zuvor im Massenstart geholt.

Der Kanadier Ted-Jan Bloemen (31) ist seit Sonntag auch Weltrekordhalter über 5000 Meter. Der Weltbeste über 10.000 m steigerte die Rekordmarke des Niederländers Sven Kramer aus dem Jahr 2007 um 1,46 Sekunden auf 6:01,86 Minuten. Der gebürtige Niederländer tritt seit 2014 für Kanada an.

Kramer fehlte in den USA, er hatte Bloemen in den ersten drei Saisonrennen jeweils auf den zweiten Platz verwiesen. (APA)