New York – Michael Grabner und Thomas Vanek haben am Montag mit ihren Teams Niederlagen in der NHL hinnehmen müssen. Grabners New York Rangers unterlagen daheim den Dallas Stars nach Penaltyschießen 1:2 und die Winnipeg Jets beendeten mit einem 5:1 gegen die Vancouver Canucks ebenfalls eine Serie von drei Niederlagen. Vanek blieb dabei bei vier Schüssen glücklos. (APA)

Montag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL): New York Rangers (mit Grabner) - Dallas Stars 1:2 n.P., Winnipeg Jets - Vancouver Canucks (mit Vanek) 5:1, Pittsburgh Penguins - Colorado Avalanche 1:2, Detroit Red Wings - Florida Panthers 1:2 n.V., New York Islanders - Washington Capitals 3:1, Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes 3:2