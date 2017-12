Philadelphia – Michael Raffl fuhr mit dem Philadelphia Flyers in der NHL den vierten Erfolg in Serie ein. Beim 4:2-Heimsieg über die Toronto Maple Leafs am Dienstag schrieb der Kärntner einen Assist beim Empty-net-Treffer von Scott Laughton zum Endstand an. Raffl verbuchte damit den achten Scorerpunkt der laufenden Saison.

Toronto lag in Philadelphia nach dem zweiten Drittel noch 2:1 voran, ehe den Flyers im Schlussabschnitt die Wende gelang. Vor ihrer Siegesserie hatten die Flyers zehn Niederlagen in Folge kassiert, zu Hause hatten sie seit Anfang November nicht gewonnen. (APA)

NHL-Ergebnisse: Philadelphia Flyers (1 Assists Raffl) - Toronto Maple Leafs 4:2, New Jersey Devils - Los Angeles Kings 5:1, Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 2:3 n.P., Minnesota Wild - Calgary Flames 2:1 n.P., Chicago Blackhawks - Florida Panthers 3:2 n.V., Washington Capitals - Colorado Avalanche 5:2, Columbus Blue Jackets - Edmonton Oilers 2:7, St. Louis Blues - Tampa Bay Lightning 0:3, Buffalo Sabres - Ottawa Senators 3:2