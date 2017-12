Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – „Die jährliche Verletzung habe ich abgehakt“, sagte David Pommer mit einem Lächeln und zeigte seine eingegipste Hand. Das war im Mai beim Trainingslager am Kalterer See in Südtirol. Das Verletzungspech ist dem 24-jährigen Inzinger aber treu geblieben und zwingt ihn nun beim Heim-Weltcup in Ramsau am Dachstein in die Knie.

„Ich schlage mich schon längere Zeit mit Problemen im Knie herum. Jetzt ist es so, dass es mich speziell beim Skispringen beeinträchtigt und ich nicht voll leistungsfähig bin“, erklärte der Tiroler, der im Vorjahr mit den Rängen sechs und zehn aufgezeigt hatte. Damit fehlt ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen nach Bernhard Gruber (Blinddarm-OP) ein weiterer Top-Mann beim Heimweltcup, der heute mit dem provisorischen Wertungsdurchgang eröffnet wird.

Die Erwartungshaltung ist aufgrund der Verletzten im ÖSV-Lager etwas gedämpft, Trainer Eugen hofft dennoch, zwei Ziele auf einen Schlag abhaken zu können: Zum einen fehlt noch der erste Podestplatz in der Olympia-Saison, zum anderen gab es beim Weltcup am Dachstein schon seit fünf jahren keinen ÖSV-Podestplatz mehr. Der mittlerweile zurückgetretene Mario Stecher sorgte als Dritter 2012 für ein „Weihnachtsgeschenk“. Der Stubaier Will­i Denifl („Ramsau ist nicht meine Lieblingsschanze, aber ich habe gut trainiert“) sowie der Salzburger Mario Seidl haben die besten Karten.