Lake Placid – Die Kunstbahnrodler Peter Penz/Georg Fischler haben ihren dritten Weltcup-Podestplatz in Serie geschafft. Die Tiroler mussten am Freitag in Lake Placid im Doppelsitzerbewerb neuerlich nur den Weltmeistern Toni Eggert/Sascha Benecken geschlagen geben. Die Deutschen waren zuletzt auch schon in Altenberg und Calgary vor dem ÖRV-Duo siegreich gewesen.

In den USA waren Eggert/Benecken mit 0,634 Sekunden Vorsprung auf Penz/Fischler unantastbar. Der rot-weiß-rote Schlitten verwies die Kanadier Tristan Walker/Justin Snith (CAN/0,877) deutlich auf den dritten Rang. Dank des neuerlichen Stockerlplatzes verbesserten sie sich in der Weltcupgesamtwertung nach dem sechsten Rennen hinter Eggert/Benecken und Tobias Wendl/Tobias Arlt (GER) auf Platz drei. (APA)