Meribel – Mit einem 5:2-Erfolg im letzten Match gegen Ungarn hat sich das österreichische Eishockey-Team bei der U20-B-WM in Frankreich den Klassenerhalt gesichert. Matchwinner für die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Mellitzer war am Samstag in Meribel Marco Rossi mit zwei Toren und zwei Assists. Davor hatte die rot-weiß-rote Auswahl wie die Ungarn alle vier Spiele verloren.

Ergebnis Eishockey-U20-B-WM vom Samstag in Meribel: Österreich - Ungarn 5:2 (2:1,2:1,1:0). Österreich damit Fünfter, Ungarn als Sechster Absteiger. (APA)